PartiQL d'Amazon : un seul langage de requête pour toutes vos données Quel que soit le lieu ou le format dans lequel elles sont stockées

Amazon vient d'annoncer PartiQL, un nouveau langage de requête compatible avec SQL (Structured Query Language). Ce nouveau langage d'interrogation présenté comme « hautement flexible » est censé faciliter la recherche et l'extraction efficace de grandes quantités et variétés de données, quel que soit le lieu ou le format dans lequel elles sont stockées.





Amazon promet que tant que le moteur de requête utilisé prend en charge PartiQL, vous serez en mesure de traiter (filtrer, assembler, agréger…) de manière intuitive des données structurées à partir de bases de données relationnelles (transactionnelles et analytiques), des données avec ou sans schéma logique défini a priori dans NoSQL et même dans des bases de documents qui autorisent différents attributs pour différentes lignes. Grâce à PartiQL, il serait donc plus facile de fournir un accès cohérent à plusieurs magasins, malgré les différentes hypothèses de schéma des moteurs participants.



PartiQL fournirait une syntaxe et une sémantique qui permettent l’accès et le traitement complet et précis des données semi-structurées et imbriquées avec un minimum d’extensions dans des formats de données ouverts (tels qu’un lac de données Amazon S3), tout en composant naturellement avec les fonctionnalités standard du SQL. La syntaxe et la sémantique de PartiQL ne sont liées à aucun format de données particulier. Une requête est écrite de manière identique sur les données sous-jacentes dans les formats JSON, Parquet, ORC, CSV, Ion, ou autres. Les requêtes fonctionnent sur un système de type logique complet qui correspond à divers formats sous-jacents. De plus, même si PartiQL dispose d’un nombre d’extensions réduit comparé à SQL, celles-ci sont faciles à comprendre, se prêtent à une implémentation efficace et peuvent être associées aisément.





PartiQL est déjà utilisé par Amazon S3 Select, Amazon Glacier Select, Amazon Redshift Spectrum, Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) et les systèmes internes Amazon. En outre, Amazon EMR envoie les requêtes PartiQL vers S3 Select. Les serveurs de Couchbase et davantage de services AWS devraient également prendre en charge PartiQL dans les mois à venir.



PartiQL est entièrement open source sous licence Apache2.0. Amazon indique que n’importe qui peut voir, utiliser, modifier et distribuer le tutoriel, la spécification et une implémentation de référence de son langage de requête « unificateur ». L’implémentation prend en charge l’analyse des requêtes PartiQL par les utilisateurs dans des arbres syntaxiques abstraits que leurs applications peuvent analyser ou traiter et l’interprétation directe des requêtes PartiQL. La firme de Seattle estime que le fait de rendre PartiQL open source devrait faciliter l’analyse, l’intégration et l’adoption de PartiQL par les développeurs. C’est pourquoi elle invite ces derniers à faire part de leurs contributions à l’élargissement de la spécification, à l’élaboration de la technologie et à l’accroissement de son adoption et de son partage au sein de la communauté des utilisateurs. PartiQL nécessite l’installation de Java Runtime (JVM).



