Visionnez gratuitement le replay du webinaire MariaDB pour découvrir sa solution cloud DbaaS SkySQL Conçue pour prendre en charge des transactions et/ou analytique en base de donnnées critiques 62PARTAGES 8 0 Mise à jour du 28/05/2020 : visionnez gratuitement le replay du webinaire



MariaDB vous propose de visionner gratuitement le replay du webinaire sur sa solution cloud DbaaS SkySQL qui a eu lieu le 26 mai 2020. Cette solution est conçue pour prendre en charge les transactions et/ou analytique en bases de données critiques.



À la fin de ce webinaire vous aurez :

appris comment déployer et gérer des bases de données dans le cloud avec SkySQL ;

découvert comment SkySQL utilise Kubernetes pour permettre une très haute disponibilité ;

la possibilité de comparer SkySQL à Amazon RDS et à Azure Database.



Visionnez gratuitement le replay du webinaire

MariaDB vous propose de visionner gratuitement le replay du webinaire sur sa solution cloud DbaaS SkySQL qui a eu lieu le 26 mai 2020. Cette solution est conçue pour prendre en charge les transactions et/ou analytique en bases de données critiques.À la fin de ce webinaire vous aurez :

Début avril 2020, MariaDB Corporation a annoncé la disponibilité de MariaDB SkySQL, la première base de données sous forme de service (DbaaS). SkySQL exploite toute la puissance de la plateforme MariaDB pour effectuer transactions et analyses, optimisée par une architecture native pour le Cloud à la pointe de l’innovation. SkySQL offre l'expérience « MariaDB dans le Cloud » que les clients attendaient, à savoir une solution 100 % fonctionnelle et entièrement personnalisable qui s’appuie sur un support d'envergure mondiale et une expertise en base de données à la source, issus des ingénieurs qui l'ont développée.



Commentant cette annonce, Michael Howard, PDG de MariaDB Corporation a indiqué que « le besoin universel des services de base de données à la fois accessibles et robustes n'a jamais été aussi indispensable pour garantir des opérations critiques 24h/24 ainsi que des analyses simplifiées dans un monde en pleine mutation ». Et de continuer en précisant que « les services actuels sont anciens et bloquent l’innovation de la communauté, au point que des correctifs ainsi que de nouvelles versions et fonctionnalités font littéralement défaut depuis des années. MariaDB SkySQL est une base de données dans le Cloud de nouvelle génération conçue par les meilleurs développeurs de bases de données au monde, si bien que les entreprises petites ou grandes peuvent compter sur un partenaire toujours disponible pour déployer non seulement de nouvelles applications, mais aussi pour garantir une qualité de service à la fois homogène et durable ».





Selon l’annonce, la base de données Cloud SkySQL est la première base de données sous forme de service (DbaaS), capable d'offrir les avantages suivants :

Critique pour la mission à tous les niveaux : SkySQL s'appuie sur les meilleurs standards en matière de haute disponibilité, d'évolutivité et de sécurité et garantit une reprise après incident sur de nombreuses zones, une réparation automatique, un équilibrage de charge en lecture, un cloisonnement transparent Lecture/Écriture, une liste blanche d'adresses IP et un chiffrement de bout en bout. Il s'agit de la seule base de données DBaaS à s'appuyer sur MariaDB Enterprise Server pour bénéficier d'une stabilité, d'une fiabilité et d'une sécurité supérieures à celles que peut offrir la célèbre version MariaDB Community Server. Conforme à la loi HIPAA, SkySQL permet également à ses clients de répondre aux exigences du RGPD.

Toujours disponible et toujours prête : SkySQL s'exécute sur la toute dernière version de la plateforme MariaDB, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir un accès constant aux dernières fonctionnalités, améliorations et mises à jour de sécurité les plus récentes.

Support des transactions intelligentes : SkySQL prend charge les transactions classiques, les analyses ainsi que les transactions intelligentes. Il s'agit de la première base de données DBaaS à fournir un stockage en lignes, en colonnes et associant lignes et colonnes.

Expertise depuis la source : SkySQL est la première et unique base de données DBaaS développée pour MariaDB par MariaDB. Profitant de décennies d'expérience en développement, support et administration de bases de données, les clients de SkySQL bénéficieront du meilleur support au monde et d'une tranquillité d'esprit comme c’est déjà le cas des clients qui utilisent une base de données déployée sur site. Grâce à une base de données DBaaS directement disponible depuis la source, les clients peuvent aussi influencer les décisions en termes de fonctionnalités souhaitées, tandis que les revenus sont réinvestis dans l'innovation MariaDB.





SkySQL est essentiellement une instance native de cloud et gérée par Kubernetes de MariaDB Platform, une plateforme de base de données transactionnelle et analytique unifiée. SkySQL propose une gamme complète de fonctionnalités d'entreprise telles que le partage, l'équilibrage de charge et le basculement automatique, et prend en charge nativement différents types de charges de travail. L'analyse et le stockage en colonnes peuvent être exécutés parallèlement au traitement des transactions conventionnel et au stockage en ligne. Les données peuvent être localisées en fonction de leur charge de travail, par exemple, les charges de travail transactionnelles peuvent s'appuyer sur des SSD pour un accès rapide, tandis que les charges de travail d'analyse peuvent être shuntées vers un stockage moins cher.



SkySQL déploie une architecture moderne qui s'appuie sur Kubernetes pour l'orchestration des conteneurs, sur ServiceNow pour la gestion des inventaires, des configurations et des workflows et sur Prometheus et Grafana pour la supervision et la visualisation en temps réel. À l'heure actuelle, SkySQL n'est disponible que sur Google Cloud Platform, mais les logos Azure et Amazon sur la fiche d'information de SkySQL suggèrent que MariaDB Corporation finira par l'offrir sur ces clouds.



En visionnant le replay du webinaire qui a eu lieu le 26 mai 2020, vous aurez l'opportunité d'en savoir plus sur SkySQL. Il vous sera présenté SkySQL, les hôtes vont explorer son architecture et expliquer ce qui la distingue des autres bases de données (par ex., Amazon RDS). Par ailleurs, vous examinerez ensemble la feuille de route du produit, aurez droit à une démonstration en direct et verrez comment le prendre en main en quelques minutes seulement.



Suivre gratuitement le replay du webinaire :

Apprendre comment déployer et gérer des bases de données dans le cloud avec SkySQL ;

Découvrir comment SkySQL utilise Kubernetes pour permettre une très haute disponibilité ;

Comparer SkySQL à Amazon RDS et à Azure Database.

Visionnez gratuitement le replay du webinaire Début avril 2020, MariaDB Corporation a annoncé la disponibilité de MariaDB SkySQL, la première base de données sous forme de service (DbaaS). SkySQL exploite toute la puissance de la plateforme MariaDB pour effectuer transactions et analyses, optimisée par une architecture native pour le Cloud à la pointe de l’innovation. SkySQL offre l'expérience « MariaDB dans le Cloud » que les clients attendaient, à savoir une solution 100 % fonctionnelle et entièrement personnalisable qui s’appuie sur un support d'envergure mondiale et une expertise en base de données à la source, issus des ingénieurs qui l'ont développée.Commentant cette annonce, Michael Howard, PDG de MariaDB Corporation a indiqué que « le besoin universel des services de base de données à la fois accessibles et robustes n'a jamais été aussi indispensable pour garantir des opérations critiques 24h/24 ainsi que des analyses simplifiées dans un monde en pleine mutation ». Et de continuer en précisant que « les services actuels sont anciens et bloquent l’innovation de la communauté, au point que des correctifs ainsi que de nouvelles versions et fonctionnalités font littéralement défaut depuis des années. MariaDB SkySQL est une base de données dans le Cloud de nouvelle génération conçue par les meilleurs développeurs de bases de données au monde, si bien que les entreprises petites ou grandes peuvent compter sur un partenaire toujours disponible pour déployer non seulement de nouvelles applications, mais aussi pour garantir une qualité de service à la fois homogène et durable ».Selon l’annonce, la base de données Cloud SkySQL est la première base de données sous forme de service (DbaaS), capable d'offrir les avantages suivants :SkySQL est essentiellement une instance native de cloud et gérée par Kubernetes de MariaDB Platform, une plateforme de base de données transactionnelle et analytique unifiée. SkySQL propose une gamme complète de fonctionnalités d'entreprise telles que le partage, l'équilibrage de charge et le basculement automatique, et prend en charge nativement différents types de charges de travail. L'analyse et le stockage en colonnes peuvent être exécutés parallèlement au traitement des transactions conventionnel et au stockage en ligne. Les données peuvent être localisées en fonction de leur charge de travail, par exemple, les charges de travail transactionnelles peuvent s'appuyer sur des SSD pour un accès rapide, tandis que les charges de travail d'analyse peuvent être shuntées vers un stockage moins cher.SkySQL déploie une architecture moderne qui s'appuie sur Kubernetes pour l'orchestration des conteneurs, sur ServiceNow pour la gestion des inventaires, des configurations et des workflows et sur Prometheus et Grafana pour la supervision et la visualisation en temps réel. À l'heure actuelle, SkySQL n'est disponible que sur Google Cloud Platform, mais les logos Azure et Amazon sur la fiche d'information de SkySQL suggèrent que MariaDB Corporation finira par l'offrir sur ces clouds.En visionnant le replay du webinaire qui a eu lieu le 26 mai 2020, vous aurez l'opportunité d'en savoir plus sur SkySQL. Il vous sera présenté SkySQL, les hôtes vont explorer son architecture et expliquer ce qui la distingue des autres bases de données (par ex., Amazon RDS). Par ailleurs, vous examinerez ensemble la feuille de route du produit, aurez droit à une démonstration en direct et verrez comment le prendre en main en quelques minutes seulement.Suivre gratuitement le replay du webinaire : Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Leader Technique / Tech Lead JEE TMA (F/H) ↳ VIRTUALEXPO - Provence Alpes Côte d'Azur - Marseille (13000) Lead Developer ↳ AGENIUM IT & SYSTEM - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Tech Lead Salesforce (H/F) ↳ Atos - Ile de France - France (95870) Voir plus d'offres