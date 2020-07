MariaDB annonce une levée de fonds de 25 millions de dollars pour développer sa base de données Cloud SkySQL

Le 9 juillet 2020, MariaDB® Corporation a annoncé une levée de fonds de 25 millions de dollars pour soutenir l'objectif de l'entreprise d'étendre la portée et le développement de sa base de données Cloud MariaDB SkySQL. Menée par SmartFin Capital avec la participation des investisseurs historiques et du nouvel investisseur GP Bullhound, cette levée de fonds représente un investissement total de plus de 125 millions de dollars dans MariaDB.déclare Jürgen Ingels de SmartFin Capital, partenaire fondateur.Les entreprises migrent toujours plus vers le Cloud dans le cadre de leur stratégie visant à moderniser leur activité et à s'adapter à des temps qui changent. Selon l'analyste Gartner,SkySQL est le service de base de données en tant que service (DBaaS) de MariaDB développé et géré par les créateurs de la base de données. Il s'agit du seul service DBaaS capable d'offrir la toute puissance de la plateforme MariaDB dans le Cloud pour prendre en charge une nouvelle génération d'applications modernes au moyen de transactions rapides et de ressources analytiques en temps réel. S'appuyant sur un socle indépendant de toute technologie Cloud spécifique, à la pointe de la technologie et complètement personnalisable, SkySQL permet aux entreprises de poursuivre une stratégie Cloud optimisée pour répondre au mieux à leurs besoins. Faisant partie d'une extension d'une levée de fonds de Série C, ce nouveau financement permet à MariaDB de redimensionner ses activités SkySQL pour satisfaire plus rapidement la demande croissante en bases de données Cloud.déclare Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation.déclare Per Roman, cofondateur et associé en chef de GP Bullhound.MariaDB aide les clients petits ou grands à tirer parti des clouds publics et privés. Déployée partout, sur chaque Cloud public majeur et sur chaque distribution Linux majeure via SkySQL, MariaDB est utilisée par des millions de spécialistes. DBS Bank, ServiceNow, Walgreens, Samsung et plus de 75% des entreprises figurant au classement Fortune 500 utilisent MariaDB, une solution au service de la vie quotidienne de milliards de personnes à travers le monde.MariaDB libère les entreprises des coûts, des contraintes et de la complexité des bases de données propriétaires, leur permettant de réinvestir dans ce qui compte le plus : développer rapidement des applications innovantes et orientées client. MariaDB utilise des moteurs de stockage spécifiques enfichables, pour prendre en charge des charges de travail qui nécessitaient auparavant diverses bases de données spécialisées. La complexité et les contraintes étant éliminées, les entreprises peuvent désormais compter sur une seule base de données complète pour tous leurs besoins, tant sur un environnement sur site ou dans le Cloud de choix. Déployée en quelques minutes pour des cas d'utilisation transactionnels ou analytiques, MariaDB offre une agilité opérationnelle inégalée sans sacrifier les fonctionnalités clés de l'entreprise, notamment la conformité ACID et SQL. MariaDB a la confiance de nombreuses organisations, telles que Deutsche Bank, DBS Bank, Nasdaq, ServiceNow, Verizon ou Walgreens. MariaDB répond aux mêmes exigences essentielles que les bases de données propriétaires pour un coût nettement inférieur. Pas étonnant qu’elle soit la base de données open source à la croissance la plus rapide du marché.Source : MariaDB® Corporation