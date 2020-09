MariaDB Platform X5 : la base de données évolutive adaptée à toutes les charges de travail, visionnez le webinaire de lancement en Français 0PARTAGES 2 0 MariaDB Platform X5 est la solution de base de données d’entreprise open source pour l’exécution de transactions, d’analyses et de transactions/d’analyses hybrides à toutes les échelles, des bases de données autonomes aux clusters à haute disponibilité et, désormais, aux bases de données entièrement distribuées.



Ce lancement introduit le moteur de stockage Xpand, qui donne à MariaDB Platform une évolutivité simple et flexible avec le SQL distribué. Par ailleurs, MariaDB Platform X5 peut maintenant être intégrée directement dans les clusters Kafka et Redis pour la diffusion et la mise en cache de données.



Lors de ce webinaire, MariaDB va présenter toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles dans MariaDB Platform X5. L’accent sera mis sur le déploiement pour l’exécution de millions de transactions par seconde avec le SQL distribué.



Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus sur les thèmes suivants :



Déploiement de MariaDB Platform X5 comme base de données SQL distribuée

Combinaison de tables, de transactions et d’analyses répliquées et distribuées

Intégration dans Kafka et Redis pour améliorer les performances

Nouvelles fonctionnalités de la base de données, telles que la fédération ODBC et le plug-in Hashicorp Vault



Visionnez gratuitement le webinaire



