MariaDB publie un nouveau connecteur R2DBC qui s'appuie sur une programmation réactive avec la base de données dans le Cloud SkySQL

La norme pour une connectivité réactive aux bases de données relationnelles (Reactive Relational Database Connectivity ou R2DBC) est un nouveau standard émergeant dans le monde Java. Grâce à R2DBC, les applications s’appuient sur une programmation réactive, basée sur le streaming pour interagir avec les bases de données relationnelles. Contrairement à son prédécesseur JDBC, le standard R2DBC peut être utilisé par des applications qui reposent sur des techniques de programmation déclaratives pour créer des machines virtuelles Java (JVM) à la fois puissantes, performantes et évolutives.déclare Mark Paluch, responsable de la spécification R2DBC.Pour aider les développeurs à créer des applications modernes, MariaDB propose un nouveau Hub pour développeurs qui propose de précieuses ressources pratiques et ainsi que des échantillons de codes. Baptisée Developer Hub, cette plateforme facilite l'apprentissage des connecteurs MariaDB et des fonctionnalités telles que l'analytique pour le data warehousing dans le Cloud, JSON pour la modélisation de données hybrides ou encore le traitement transactionnel/analytique hybride (HTAP) pour des transactions intelligentes en temps réel. Qui plus est, ce hub explique comment exploiter chaque fonctionnalité à l'aide de prototypes d'applications et de guides étape par étape.« Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle ressource aux développeurs qui pourront désormais explorer facilement une mine de supports pour développer des applications modernes, » déclare Rob Hedgpeth, développeur évangéliste chez MariaDB Corporation. « Nous proposons des instructions étape par étape pour commencer à créer des applications réactives à l'aide du nouveau connecteur MariaDB pour R2DBC. Il s'agit d'une plateforme de référence pour découvrir nos autres connecteurs et les fonctionnalités de notre offre MariaDB. Nous avons également développé plusieurs prototypes d'applications destinés aux développeurs pour leur assurer une expérience concrète de MariaDB.»Source : MariaDB® Corporation