La société a déclaré avoir levé un total de 355 millions de dollars à ce jour et sa valeur a plus que doublé au cours des neuf derniers mois, ce qui lui donne une valeur post-financement de 2,16 milliards de dollars.La dernière levée de fonds a été menée par Altimeter Capital, un investisseur dans la plateforme de données cloud Snowflake Inc, qui a levé 3,36 milliards de dollars en septembre., a déclaré Spencer Kimball, directeur général de Cockroach.Kimball a déclaré que Cockroach visait un marché traditionnellement desservi par le géant des bases de données Oracle Corp., a-t-il dit, ajoutant que les entreprises de cloud computing des grandes sociétés technologiques telles qu'Amazon.com Inc, Alphabet Inc, et Microsoft Corp visaient également ce marché des bases de données.Pour être compétitif, M. Kimball a déclaré que Cockroach devait accélérer le développement de ses produits, et que les fonds supplémentaires seraient utilisés en partie à cette fin.Cockroach a déclaré que les investisseurs existants Benchmark, Bond, FirstMark, GV, Index Ventures et Tiger Global ont participé à son dernier tour de table.Source : Cockroach Labs Connaissez-vous Cockroach Labs ?Qu'en pensez-vous ?