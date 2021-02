MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB), plateforme de base de données moderne et polyvalente, a annoncé la disponibilité globale de Realm Sync, un service entièrement managé qui synchronise les données entre la base de données mobile Realm et MongoDB Atlas. Cette nouvelle solution répond aux défis techniques uniques du développement mobile et hors ligne, permettant aux entreprises de créer rapidement des applications réactives pour leurs clients et leurs collaborateurs à distance afin de favoriser l’adoption par les utilisateurs, améliorer la productivité et garantir un retour sur investissement.Realm Sync permettra aux équipes de bénéficier d’une excellente synchronisation bi-directionnelle des données entre les appareils et la base de données multi-cloud leader du secteur, MongoDB Atlas, sans avoir à mettre en œuvre de code complexe de résolution de conflits et de réseautage. La base de données mobile Realm permet aux utilisateurs finaux de lire et d’écrire des données sur leurs appareils, pour une récupération de données sans latence et une utilisation d’application hors ligne.Avec plus de 2 milliards de téléchargements, les applications développées sur Realm sont utilisées par des millions de personnes chaque jour. La synchronisation bi-directionnelle avec MongoDB Atlas permet de traiter, d’analyser et de combiner les données saisies sur l’appareil avec d’autres ensembles de données ; celles-ci peuvent ensuite être renvoyées sur l’appareil de l’utilisateur pour offrir une expérience améliorée et plus robuste. Plus de 20 000 clients utilisent MongoDB Atlas, désormais disponible dans 79 régions sur Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure., a déclaré Sahir Azam, Chief Product Officer chez MongoDB., a déclaré James Fairweather, Directeur de l’innovation chez Pitney Bowes., a déclaré William Fellows de 451 Research.MongoDB est une plateforme de base de données moderne et polyvalente, conçue pour libérer la puissance des logiciels et des données pour les développeurs et les applications qu’ils créent. Basée à New York, MongoDB compte plus de 22 600 clients dans plus de 100 pays.Que pensez-vous de Realm Sync de MongoDB ?Source : MongoDB