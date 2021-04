Les utilisateurs professionnels sont également plus bloqués que jamais par des processus de données manuels, plus de la moitié des utilisateurs (55 %) devant transformer les données pour les adapter à leurs besoins et 44 % devant attendre un jour ou plus pour obtenir l'aide d'un utilisateur ou d'une équipe plus technique pour leurs besoins en matière de données.L'utilisation d'outils inappropriés pose également problème : 74 % des utilisateurs professionnels utilisent encore Excel pour échanger et gérer des données, tandis que 69 % des utilisateurs se fient aux pièces jointes des courriels.Pour aider à résoudre ces problèmes, la société lance Ataccama ONE Gen2, une nouvelle plateforme qui consolide la qualité des données, la gestion des données de référence, un catalogue de données, la gouvernance des données, l'intégration des données et d'autres capacités de gestion des données pour maintenir l'intégrité des données dans toute l'organisation., déclare Michal Klaus, PDG d'Ataccama.Source : Ataccama Que pensez-vous de la nouvelle plateforme Ataccama ONE Gen2 ?