NocoDB : une alternative open source à Airtable





Fonctionnement et caractéristiques de NocoDB

Interface de feuille de calcul riche

rechercher, trier, filtrer, masquer les colonnes avec une facilité déconcertante ;

créez des vues : grille, galerie, Kanban, Gantt, formulaire ;

partager les vues : publiques et protégées par un mot de passe ;

vues personnelles et verrouillées ;

télécharger des images dans les cellules (fonctionne avec S3, Minio, GCP, Azure, DigitalOcean, Linode, OVH, BackBlaze) ;

rôles : propriétaire, créateur, éditeur, commentateur, visionneur, rôles personnalisés.

contrôle d'accès : contrôle d'accès affiné même au niveau de la base de données, des tables et des colonnes.

App Store pour l'automatisation des flux de travail

chat : Microsoft Teams, Slack, Discord, Mattermost ;

courriel : SMTP, SES, Mailchimp ;

SMS : Twilio ;

WhatsApp ;

toute API tierce partie.

Accès à des API programmatiques

API REST (Swagger) ;

API GraphQL ;

l'authentification JWT et l'authentification sociale ;

jetons d'API pour l'intégration avec Zapier, Integromat.

Airtable : définition et ses caractéristiques par rapport à NocoDB





Caractéristiques d'Airtable

champs personnalisés ;

filtrer, trier et réarranger les enregistrements ;

vues personnalisées ;

lier les enregistrements entre les tables ;

fonctionnalité de base de données relationnelle ;

synchronisation des données ;

balises et mots-clés ;

intégration des courriels ;

intégration d'applications ;

instantanés ;

intégration des médias sociaux ;

intégration de tiers ;

gestion des formulaires ;

gestion des calendriers ;

espace de travail collaboratif ;

gestion des communications ;

notifications automatiques ;

gestion des dossiers ;

sauvegarde automatique ;

téléchargement de feuilles de calcul ;

modèles ;

sauvegarde et partage des vues.

Avantages d'Airtable

Espace de collaboration familier

Simplicité d'utilisation

Personnalisable

Intégrations Airtable

Dropbox ;

MailChimp ;

Slack ;

Evernote ;

WordPress ;

Zapier ;

Google Drive ;

GitHub ;

Eventbrite ;

Gmail ;

Stripe ;

LinkedIn ;

Twitter ;

Twilio ;

Google Calendar ;

Trello.

De nombreuses entreprises de l'industrie, comme Amazon et Microsoft , estiment que l'avenir du développement d'application se trouve dans les outils low code et no code. Ces entreprises pensent en effet qu'il pourrait y avoir dans les prochaines années une pénurie de développeurs. Autrement dit, il pourrait y avoir plus de logiciels à mettre sur pied que de personnes disponibles pour faire le travail. Ainsi, de plus en plus de plateformes low code et no code voient le jour. Il s'agit de plateformes permettant de créer des applications en écrivant très peu de code dans le cas des initiés ou sans écrire de code en ce qui concerne les non-initiés.Les plateformes no code permettent d'associer la fonctionnalité distribuée au contrôle distribué. "No-code", c'est en fait "Agile" pour tout le monde. Le mouvement du logiciel agile a rapproché les développeurs des décisions d'affaires, mais les plateformes low code et no code donnent aux responsables hiérarchiques le pouvoir d'apporter de la valeur au processus de développement et, de plus en plus, de construire les choses eux-mêmes. Tout ceci a été notamment rendu possible grâce à l'avènement du cloud computing, où il vous suffit d'avoir une connexion Internet pour utiliser ces plateformes.Cela a donné naissance à des outils comme Airtable, un logiciel de gestion de projet visuel populaire, dont les concurrents se comptent par dizaines désormais. NocoDB semble être le dernier arrivant et affiche sa volonté de dominer le secteur. « Notre mission est de fournir l'interface no code la plus puissante pour les bases de données qui est open source pour chaque entreprise Internet dans le monde. Cela permettrait non seulement de démocratiser l'accès à un outil informatique puissant, mais aussi de faire émerger plus d'un milliard de personnes qui auront des capacités radicales de bricolage et de construction sur Internet », ont écrit ses développeurs.Alors pourquoi NocoDB ? Selon l'équipe de NocoDB, la plupart des entreprises Internet s'équipent soit d'un tableur, soit d'une base de données pour répondre à leurs besoins. Les feuilles de calcul seraient ainsi utilisées par plus d'un milliard d'humains qui collaborent chaque jour. Cependant, l'équipe estime qu'elles ne permettent pas de travailler à la même vitesse que sur les bases de données, qui sont des outils bien plus puissants en matière d'informatique. En outre, les tentatives de résoudre ce problème avec des offres SaaS se seraient traduites par d'horribles contrôles d'accès, le verrouillage des fournisseurs, le verrouillage des données, etc.L'équipe cite également de brusques changements de prix et, surtout, un plafond de verre sur ce qui est possible à l'avenir. Quant au mécanisme, NocoDB fonctionne en se connectant à n'importe quelle base de données relationnelle et en la transformant en une interface de feuille de calcul intelligente. Selon l'équipe, cela vous permet de construire des applications no code en collaboration avec des équipes. Le référentiel GitHub de NocoDB indique qu'il prend actuellement en charge les bases de données relationnelles telles que MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite, Amazon Aurora et MariaDB.La boutique d'applications de NocoDB vous permet également de créer des flux de travail commerciaux sur des vues avec une combinaison de Slack, Microsoft Teams, Discord, Twilio, WhatsApp, Email et toute autre API tierce partie. De plus, l'équipe estime que NocoDB fournit un accès programmatique aux API afin que vous puissiez créer des intégrations avec Zapier/Integromat et des applications personnalisées. Voici un récapitulatif des caractéristiques de NocoDB.Airtable est un logiciel de collaboration qui peut être adapté à tout type d'entreprise en général. Il comporte une base de données centralisée pour aider les équipes à travailler ensemble de manière plus fluide et, de fait, à devenir plus efficaces. Il est également utile pour toute entreprise nécessitant un espace de collaboration utilisant l'interface familière d'une feuille de calcul. Le logiciel agit comme une feuille de calcul – lignes et colonnes – permettant une dynamique de base de données relationnelle.De même, le système agit comme un emplacement unifié pour les idées, les projets, le contenu et les enregistrements. Les utilisateurs peuvent accéder aux données ou les faire migrer d'une base de données à une autre tout en garantissant le maintien de l'intégrité des données. Les informations sont synchronisées en temps réel, ce qui garantit que les utilisateurs obtiennent la dernière version lorsque les données sont modifiées ou mises à jour. Les utilisateurs peuvent également améliorer l'expérience de collaboration avec du média riche et du texte, des pièces jointes, des photos, entre autres.Les principales caractéristiques d'Airtable sont :Les principaux avantages d'Airtable sont son espace de collaboration familier, son interface simple à utiliser et son système personnalisable. Voici plus d'informations sur ses avantages :En utilisant une interface de feuille de calcul, Airtable permet à toute personne utilisant Excel de s'adapter à la solution rapidement, avec peu de friction. Le logiciel comporte des lignes et des colonnes que vous pouvez configurer pour des dynamiques de base ou plus complexes de bases de données relationnelles. Les équipes trouveront la feuille de calcul familière, y compris l'ajout de notes, de commentaires, d'enregistrements et de discussions.Airtable offre également des fonctionnalités avancées. L'administrateur peut définir des niveaux de permission pour les utilisateurs afin de restreindre l'accès à la base de données. Un utilisateur peut être limité à la lecture seule ou avoir le droit de modifier ou de créer une nouvelle base de données.Selon l'équipe, les utilisateurs devraient trouver la gestion des lignes et des colonnes simple grâce à l'utilisation d'outils de glisser-déposer. Ils peuvent modifier l'ordre des données, masquer des champs, trier des enregistrements et effectuer d'autres personnalisations d'affichage rapidement. Indépendamment, les utilisateurs peuvent disposer d'un tableau de bord personnalisé des informations dont ils ont juste besoin, même si d'autres membres de l'équipe accèdent à la même base de données principale.Les utilisateurs peuvent configurer les lignes et les colonnes. Par exemple, une vue de table peut afficher les ingrédients, le menu et les fournisseurs. La vue peut être réorganisée d'une manière qui est significative pour les utilisateurs, qu'ils souhaitent mettre en évidence les exigences diététiques, les prix, les plats spéciaux ou les notes du chef pour la journée. La vue personnalisée peut être partagée avec d'autres utilisateurs via un lien ou intégrée à un site Web.Sources : NocoDB Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctionnalités de NocoDB ?Quelle comparaison faites-vous entre Airtable et NocoDB ?Utilisez-vous Airtable ? Si oui, le laisseriez-vous pour adopter NocoDB ?NocoDB peut-il véritablement concurrencer Airtable et a-t-il des chances de le surpasser ?Le caractère open source de NocoDB représente-t-il un atout pouvant lui permettre d'atteindre cet objectif ?