La société, qui compte parmi ses investisseurs GPI Capital, North Bridge Venture Partners et Accel, prévoit de vendre 7 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse dont le prix se situe entre 20 et 23 dollars par action, selon un dépôt réglementaire.La société s'était inscrite pour une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 3 milliards de dollars, a rapporté Reuters en mars, citant des personnes connaissant bien le dossier.Son introduction en bourse intervient à un moment où la demande de stockage, de sécurité et de traitement des données a bondi en raison du passage des entreprises mondiales à un modèle de travail à distance pendant la pandémie de COVID-19.Le logiciel de Couchbase aide les entreprises à gérer leurs bases de données sur les applications web et mobiles grâce à son service de base de données en cloud NoSQL. Le géant des médias Comcast Corp et la société de commerce électronique eBay Inc comptent parmi les clients de la société.Couchbase sera cotée au Nasdaq après l'offre sous le symbole "BASE".Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les principaux souscripteurs de l'offre.Source : CouchbaseQue pensez-vous de l'introduction en bourse de Couchbase ?