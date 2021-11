Demandes de déploiement, et changements de schéma en parallèle

PlanetScale propose deux types de branches de bases de données : développement et production. Les branches de développement fournissent des copies isolées du schéma de la base de données sur lesquelles l’utilisateur peut apporter des modifications, faire des expériences ou exécuter des tests d'intégrité. Les branches de développement fournissent des copies isolées du schéma de votre base de données dans lesquelles vous pouvez effectuer des changements, faire des expériences ou exécuter le CI.Les branches de production sont des bases de données hautement disponibles destinées au trafic de production. Elles sont protégées par défaut contre les modifications directes de schéma et incluent des sauvegardes quotidiennes automatisées. PlanetScale permet de ramifier les schémas de bases de données de la même façon qu’un code peut être ramifié.Les branches de la base de données de développement sont des copies isolées de la base de données créées avec le schéma de production actuel. Elles peuvent être utilisées pour développer des fonctionnalités et tester des changements sans avoir d'impact sur la base de données de production. A l’étape du déploiement, les changements de schéma sur une branche de développement peuvent être appliqués en toute sécurité à la base de données de production en utilisant le workflow de changement de schéma non bloquant de PlanetScale. Ce flux de travail garantit que les changements sont déployés sans bloquer la base de données, verrouiller les tables individuelles ou ralentir la production pendant la migration.Lancé en fin d’année dernière, plus précisément le 1er décembre 2020, c'est à cette date que la première ligne de code a été commise sur la plateforme de base de données cloud de PlanetScale. « Tout ce que vous voyez et expérimentez sur notre plateforme, hormis Vitess, a été créé en moins d'un an. Ce rythme incroyable ne s'arrêtera pas. Nous avons pour mission de faire entrer les bases de données dans une nouvelle ère, déclare le CEO de PlanetScale. Jusqu'à présent, le voyage a été fou. D'importants sites fonctionnent déjà sur la plateforme et certaines des plus grandes marques mondiales travaillent avec nous pour résoudre leurs problèmes de bases de données. »Changements de schémas non bloquantsPlanetScale permet de déployer en toute sécurité les changements de schémas en production et d'automatiser facilement la gestion des schémas dans le cadre de votre processus CI/CD. Les changements de schéma PlanetScale sont appliqués en ligne et protègent contre les changements qui bloquent les bases de données, verrouillent les tables individuelles ou ralentissent la production pendant la migration.Utilisez une branche de développement pour appliquer les changements de schéma et visualiser la différence de schéma dans l'interface utilisateur ou l'interface CLI. Une fois que vous êtes satisfait de vos modifications de schéma, vous pouvez ouvrir une demande de déploiement.Modifications de schéma non bloquantesLes demandes de déploiement permettent de proposer des modifications de schéma et d'obtenir des commentaires de l’équipe. Les demandes de déploiement affichent les instructions DDL (CREATE, ALTER et DROP) pour chaque table modifiée, avec une différence de schéma ligne par ligne, ce qui facilite l'examen des modifications. Il est possible de coupler les demandes de déploiement avec les demandes de retrait GitHub afin que vos coéquipiers puissent revoir le code et lesPlanetScale analyse également les changements de schéma à la recherche de conflits lorsque vous ouvrez une demande de déploiement. Il effectue une vérification par rapport au schéma de production au moment de la création de la branche et par rapport au schéma de production actuel qui peut avoir été modifié entre-temps. Cela garantit que vos modifications peuvent être déployées en toute sécurité sans avoir d'impact sur la production.Une fois qu'une demande de déploiement a été approuvée, elle est ajoutée à la file d'attente de déploiement. Les modifications de schéma sont appliquées à votre branche de base de données de production dans l'ordre dans lequel elles sont ajoutées à la file d'attente de déploiement.Dans le cadre du processus d'ajout des changements de schémas à la file d'attente de déploiement, PlanetScale analyse les changements de schémas dans les demandes de déploiement en amont de votre demande de déploiement pour détecter tout conflit potentiel. Si un conflit existe, votre demande de déploiement est rejetée de la file d'attente et vous êtes immédiatement informé du conflit. Cela signifie que vous n'attendrez jamais que votre modification de schéma soit déployée pour apprendre qu'il existe un conflit imprévu. Cette fonction est particulièrement utile si des modifications de schéma de longue durée sont appliquées.Source : PlanetScale Que pensez-vous des bases de données cloud ?Quel est votre avis sur planetscale ?