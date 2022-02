MariaDB est un système de gestion de base de données (SGBD) open source édité sous licence GPL. La gouvernance du projet est assurée par la fondation MariaDB et sa maintenance par la société Monty Program AB, créateur du projet. De grandes organisations ont utilisé MariaDB au fil des ans pour stocker, gérer et manipuler des données dans leurs applications. En effet, MariaDB est apparu initialement comme un fork de MySQL, après que les créateurs de MySQL se sont inquiétés de son indépendance à la suite du rachat de MySQL par la société Sun Microsystems en 2008. Cette dernière a été à son tour rachetée par Oracle un an plus tard.À ce jour, MariaDB conserve une affinité étroite avec MySQL, et est considéré comme un "remplacement immédiat" pour les entreprises qui cherchent une alternative entièrement open source à MySQL. L'open source reste un argument de vente majeur pour les investisseurs et les entreprises, car il suscite généralement une forte adhésion de la part des développeurs - qui déterminent de plus en plus les décisions d'achat au sein des entreprises - tout en offrant aux entreprises un meilleur contrôle et une meilleure visibilité de leurs données. La société éditrice de MariaDB a maintenant annoncé son intention de devenir une entreprise publique.MariaDB entrera sur les marchés publics par le biais d'une SPAC existante cotée à la Bourse de New York (NYSE), appelée Angel Pond Holdings Corporation. Cette dernière a été créée par Theodore Wang, ancien partenaire de Goldman Sachs, et Shihuang "Simon" Xie, cofondateur d'Alibaba. Parallèlement à l'introduction en bourse, qui valorise MariaDB à 672 millions de dollars, la société a également obtenu 104 millions de dollars en financement de série D de la part d'investisseurs nouveaux et existants. À la clôture de la transaction, l'entreprise qui résultera de la fusion portera le nom de "MariaDB PLC" et sera dirigée par Michael Howard, actuel PDG de MariaDB.Pour rappel, un SPAC est essentiellement une société-écran qui lève des fonds, s'introduit en bourse, puis acquiert une société privée dans le but de la transformer en société publique, tout en évitant les procédures traditionnelles d'introduction en bourse. Les opérations de type SPAC sont devenues populaires ces dernières années, en partie pour se défendre contre la volatilité du marché, qui peut compliquer les premiers appels publics à l'épargne lorsque les entreprises tentent d'emprunter la voie traditionnelle. Selon les experts, ce type de transaction offre également une voie de sortie plus claire pour les investisseurs.Il permettrait aux entreprises acquises de s'introduire en bourse plus rapidement et à moindre coût, et de négocier leur valeur directement avec le SPAC. Toutefois, les régulateurs du gouvernement américain ont exprimé leur inquiétude quant au nombre croissant de transactions de type SPAC. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré en mai dernier que les SPAC soulevaient un certain nombre de questions de politique générale, comme la question de savoir si les investisseurs de détail sont protégés de manière appropriée et comment les SPAC s'inscrivent dans la mission de la SEC consistant à maintenir des marchés équitables.Faisant référence à une étude qui a révélé que "les coûts des SPAC ne sont pas supportés par les sociétés qu'ils rendent publiques, mais plutôt par les actionnaires des SPAC qui détiennent des actions au moment de la fusion avec les SPAC", Gensler a déclaré qu'il avait chargé le personnel de la SEC d'envisager d'éventuelles règles ou orientations concernant les SPAC. Plusieurs sociétés du secteur des bases de données auraient emprunté cette voie au cours des derniers mois pour entrer en bourse. Confluent, une société de traitement et d'analyse de données, est devenue une société publique de 11,4 milliards de dollars en juin.Hashicorp, une société d'infrastructure de cloud computing, est maintenant devenue une société publique d'environ 12 milliards de dollars après son entrée en bourse en décembre. Databricks, une société américaine de logiciels d'entreprise fondée par les créateurs d'Apache Spark, a levé 1,6 milliard de dollars en série H, ce qui lui a permis de partager le produit de l'opération. Mais Databricks continue d'alimenter les spéculations sur le moment où la société, évaluée à 38 milliards de dollars, pourrait entrer en bourse. En raison de l'inquiétude des régulateurs, l'on pourrait dire que MariaDB a obtenu son accord SPAC juste à temps.En somme, la bulle des SPAC est en train de se dégonfler pour un certain nombre de raisons, comme la réglementation imminente, la hausse des taux d'intérêt et les résultats décevants d'un certain nombre d'émissions de SPAC au cours de l'année écoulée. L'accord entre MariaDB et Angel Pond Holdings Corporation a été annoncé dans un document S-1 déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis, qui indique que la transaction devrait avoir lieu au cours du second semestre 2022.En 2021, MariaDB a généré 34,7 millions de dollars de revenus, soit une croissance de 13 %, et a enregistré des dépenses de 52 millions de dollars. Il revendique 40,3 millions de dollars de revenus annuels récurrents, soit une croissance de 31 %. La société affirme que le coût total de possession sur trois ans pour faire fonctionner MariaDB s'élève à 28 000 dollars, contre 946 200 dollars pour une base de données Oracle - un nœud, deux sockets, 12 cœurs chacun.« Notre mission est de construire la base de données pour tous, en offrant un équilibre parfait entre simplicité et puissance brute, y compris un traitement transactionnel et analytique unifié pour les applications quotidiennes. Que les clients passent à l'open source ou au cloud, avec MariaDB, ils économisent jusqu'à 90 % du coût total de leurs bases de données », a déclaré Howard dans un communiqué.Sources : MariaDB Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'introduction en bourse de MariaDB ?Selon vous, pour quelles raisons de plus en plus d'entreprises de l'open choisissent d'entrer en bourse ?