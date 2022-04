Sous licence Apache 2.0, YDB fonctionne sur des plateformes x86 64 bits avec un minimum de 8 Go de RAM. « Nous avons une grande expérience de l'exécution de systèmes de production sur des machines x86 64 bits travaillant sous Ubuntu Linux. Nous avons trouvé que la conception flexible de YDB nous permet de construire plus de services au-dessus de lui, y compris des files d'attente persistantes et des dispositifs de blocs virtuels », déclare l’équipe de développement.« À des fins de développement, nous vérifions régulièrement que la base de données YDB peut être construite et fonctionner sous les dernières versions de MacOS et Microsoft Windows. »YDB peut être déployé dans trois zones de disponibilité. Le cluster reste disponible en lecture et en écriture pendant la panne complète d'une seule zone. Une zone de disponibilité est un centre de traitement des données ou un segment isolé de celui-ci présentant une distance physique minimale entre les nœuds et un risque minimal de défaillance en même temps que d'autres zones de disponibilité.Une grande région géographique est une zone dans laquelle la distance entre les zones de disponibilité est de 500 km ou moins. Un cluster YDB géo-distribué contient des nœuds situés dans différentes zones de disponibilité au sein d'une grande région géographique. YDB effectue des écritures de données synchrones dans chacune des zones de disponibilité, ce qui garantit des performances ininterrompues en cas de défaillance d'une zone de disponibilité.Dans les clusters géographiquement distribués, il est possible de choisir une politique de distribution des ressources informatiques entre les centres de données. Cela vous permet de trouver le bon équilibre entre un temps d'exécution minimum et un temps d'arrêt minimum si un centre de données tombe en panne.Contrairement aux bases de données relationnelles traditionnelles, YDB est évolutive, ce qui permet aux développeurs d'étendre simplement le cluster avec des ressources de calcul ou de stockage pour faire face à une charge croissante. YDB possède des couches de stockage et de calcul désagrégées qui vous permettent de faire évoluer les ressources de stockage et de calcul indépendamment.Les installations de production actuelles comptent plus de 10 000 nœuds, stockent des pétaoctets de données et gèrent des millions de transactions distribuées par seconde.YDB dispose d'un support de récupération automatique intégré pour survivre à une panne matérielle. Après une défaillance imprévisible d'un disque, d'un nœud, d'un rack ou même d'un centre de données, YDB reste entièrement disponible pour les lectures et les écritures et restaure automatiquement la redondance des données requise.YDB prend en charge les configurations multitenant et sans serveur. Un utilisateur peut exploiter un cluster YDB et créer plusieurs bases de données qui partagent un pool de stockage et disposent de différents nœuds de calcul. Un utilisateur peut également exécuter plusieurs bases de données sans serveur qui partagent un pool de ressources de calcul pour les utiliser efficacement.YDB combine une cohérence forte, des transactions ACID, des requêtes hautes performances, une acquisition de données rapide avec un dialecte SQL familier et un support API JSON. Fonctionne avec toutes les charges de travail modernes : clé-valeur, relationnel, JSON.Source : YDB Que pensez vous de YDB ?