Il s'agit également de l'une des charges de travail d'entreprise les plus matures, avec une croissance de 2,2 % d'une année sur l'autre. Les bases de données non structurées et le cycle de vie de l'intelligence artificielle sont les deux charges de travail qui ont connu la plus forte croissance de la demande d'infrastructure matérielle, avec une augmentation des dépenses de 52,9 % et 40,2 % respectivement par rapport au premier semestre 2021. Les bases de données non structurées restent l'un des plus petits consommateurs d'infrastructures de calcul et de stockage, avec 2,3 milliards de dollars, tandis que la charge de travail du Cycle de vie de l'IA, qui comprend des plates-formes principalement liées aux tâches de formation de l'IA, a représenté 4,4 milliards de dollars.IDC estime les dépenses en systèmes de calcul et de stockage à travers 19 charges de travail mutuellement exclusives, définies comme des applications et leurs ensembles de données. La taxonomie complète, y compris les définitions des charges de travail, se trouve dans le Worldwide Semiannual Enterprise Infrastructure Tracker d'IDC : Workloads Taxonomy, 2021. La majorité des charges de travail correspondent à des marchés logiciels secondaires ou fonctionnels, tandis que plusieurs d'entre elles, notamment la diffusion de contenu et les services numériques, n'ont pas d'équivalent dans la structure du marché logiciel.Les charges de travail sont ensuite consolidées en sept catégories de charges de travail, à savoir : Développement et test d'applications, Applications métier, Gestion des données, Services numériques, Applications de messagerie/collaboration et de contenu, Infrastructure et Applications techniques.En 2022, la catégorie de charges de travail de gestion des données, qui comprend cinq charges de travail (cycle de vie de l'intelligence artificielle, veille stratégique et analyse, base de données structurée/gestion des données, analyse des textes et des médias, et base de données non structurée), sera la plus importante avec 41,1 milliards de dollars de dépenses en produits d'infrastructure de calcul et de stockage.Elle restera la plus importante tout au long de la période de prévision, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % sur cinq ans, pour atteindre 56,3 milliards de dollars de dépenses d'infrastructure en 2026. La majeure partie de la croissance de cette catégorie proviendra des charges de travail à la croissance la plus rapide liées aux données non structurées et à l'intelligence artificielle.La gestion des données sera également la catégorie de dépenses d'infrastructure qui connaîtra la croissance la plus rapide dans le cloud partagé et l'une des plus rapides dans les environnements dédiés, avec un TCAC de 15,9 % et des dépenses de 23,5 milliards de dollars en 2026 dans les environnements partagés, et un TCAC de 5,3 % et des dépenses de 32,8 milliards de dollars en 2026 dans les environnements dédiés (cela inclut les déploiements d'infrastructures dédiées et non cloud).Les applications techniques seront la catégorie de charges de travail à la croissance la plus rapide pour la consommation d'infrastructures de calcul et de stockage dans les environnements dédiés, avec un TCAC de 6,2 %, et la deuxième plus rapide dans le cloud partagé, avec un TCAC de 14,8 %. Les dépenses cumulées en infrastructure pour la catégorie de charge de travail technique atteindront 11,1 milliards de dollars en 2026.Source : IDCQu'en pensez-vous ?