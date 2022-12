Quels sont vos SGBD gratuits préférés en 2022 ? Et pourquoi ? Partagez vos avis

Cassandra ;

; Firebird (base de données en C++, développée à partir d'une version d'Interbase) ;

(base de données en C++, développée à partir d'une version d'Interbase) ; MariaDB (fork de MySQL depuis le rachat de Sun par Oracle) ;

(fork de MySQL depuis le rachat de Sun par Oracle) ; MongoDB (la nouvelle base à la mode, fer de lance de la démocratisation du mouvement NoSQL, du stockage et des traitements distribués) ;

(la nouvelle base à la mode, fer de lance de la démocratisation du mouvement NoSQL, du stockage et des traitements distribués) ; MySQL (est-il encore besoin de présenter ?) ;

(est-il encore besoin de présenter ?) ; Oracle XE (la déclinaison gratuite du SGBD d'Oracle, avec des limitations) ;

(la déclinaison gratuite du SGBD d'Oracle, avec des limitations) ; PostgreSQL (l’autre SGBD open source « traditionnel » avec MySQL, avec un modèle plus « orienté objet » ;

(l’autre SGBD open source « traditionnel » avec MySQL, avec un modèle plus « orienté objet » ; SQLite (le moteur de base de données le plus distribué au monde) ;

(le moteur de base de données le plus distribué au monde) ; SQL Server Express (la déclinaison gratuite du SGBD de Microsoft, avec ses fonctionnalités principales, mais évidemment sans la haute disponibilité ou le clustering).

Comme vous le constatez, les bases de données sont au cœur du système d'information des entreprises et il devient donc relativement très important de bien choisir son Système de gestion de base de données (SGBD). Pour ce faire, il existe actuellement un nombre important de SGBD payants et propriétaires dont le support et les prestations engendrent des coûts qui sont parfois très élevés. Parallèlement à ces SGBD payants, on trouve également des SGBD gratuitement mis à la disposition des utilisateurs qui peuvent alors les utiliser comme de véritables alternatives aux SGBD propriétaires. Le sondage que nous vous proposons ici portera donc sur ces derniers SGBD gratuits, cela afin de recueillir vos avis et retours d'expériences quant à vos SGBD gratuits préférés, et les raisons pour lesquelles vous avez choisi tel SGBD en lieu et place d'un autre.Rappelons que lors du précédent sondage , PostgreSQL occupait la première marche du podium avec 50 % des voix sur un total de 106 votants. Il était suivi par Firebird et SQLite classés respectivement deuxième et troisième avec 24 % des voix et 21 % des votants. MySQL (18 % des votants) arrivait en quatrième position tandis que SQL Server Express se classait cinquième avec 15 % des votants.Comme pour l'édition précédente, notre sélection a porté sur les SGBD ci-après , et la liste pourra être complétée en fonction de vos suggestions :Pour résumer, l'objectif à travers ce sondage est donc d'avoir vos retours, en tant qu’utilisateur de l’une ou de plusieurs de ces SGBD, sur ceux que vous avez le plus appréciés du fait de leur facilité d'utilisation, de leur puissance, de leur rapidité, de leur flexibilité, etc.). Aussi, nous souhaiterions savoir quels SGBD vous recommanderiez à la communauté comme alternatives aux solutions payantes.La qualité du débat viendra donc du partage d'expérience ; au plaisir de vous lire.Votre SGBD préférée est-elle sur la liste que nous vous proposons ? Sinon, lequel souhaiteriez-vous voir apparaître ?Pourquoi le SGBD choisi vous a-t-il particulièrement séduit ?