L'IA Duet dans les bases de données aide à porter la productivité des développeurs à de nouveaux niveaux. Nous présentons aujourd'hui cette fonctionnalité pour Cloud Spanner, et elle sera également disponible pour AlloyDB et Cloud SQL. Avec Duet AI dans Cloud Spanner, vous pouvez générer du code pour structurer, modifier ou interroger vos données en utilisant le langage naturel. Par exemple, avec une simple commande telle que "écrire une requête pour afficher toutes les données de la table des messages", Duet AI peut générer automatiquement le code SQL requis pour que vous puissiez le réviser ou le modifier, ce qui peut réduire de manière significative le temps de développement du code pour les applications.



En outre, pour faciliter la modernisation de vos bases de données, nous apportons la puissance de Duet AI à notre service de migration de bases de données (DMS). Duet AI dans DMS permet d'automatiser la conversion du code des bases de données qui ne pouvait pas être converti avec les technologies de traduction traditionnelles, comme les procédures stockées, les fonctions, les déclencheurs, les packages et le code PL/SQL personnalisé. Vous pourrez utiliser Duet AI in DMS pour migrer le dernier kilomètre d'Oracle vers AlloyDB et d'Oracle vers Cloud SQL-for-PostgreSQL dans le courant de l'année.

Les bases de données avec support vectoriel : un pont vers l’IA d’entreprise

Comment cela fonctionne-t-il ?

génération facile d'embeddings par laquelle AlloyDB AI introduit une simple fonction PostgreSQL pour générer des embeddings sur les données. Avec une seule ligne de SQL, il est possible d'accéder aux modèles d'embeddings de Google, y compris les modèles locaux (disponibles en preview version dans AlloyDB Omni) pour la génération d'embeddings à faible latence, dans la base de données, et les modèles distants plus riches dans Vertex AI (Vertex AI Platform fournit des outils MLOps spécialement conçus pour les data scientists et les ingénieurs ML afin d'automatiser, de standardiser et de gérer les projets ML). Ces modèles peuvent être utilisés pour créer automatiquement des embeddings via l'inférence dans les colonnes générées et pour générer des embeddings à la volée en réponse aux entrées de l'utilisateur ;

support vectoriel amélioré avec des requêtes vectorielles jusqu'à 10 fois plus rapides que PostgreSQL standard, grâce à des intégrations étroites avec le moteur de traitement des requêtes AlloyDB. Des techniques de quantification basées sur la technologie ScaNN de Google sont integrer pour supporter quatre fois plus de dimensions vectorielles et une réduction de l'espace de trois fois lorsqu'elles sont activées ;

grâce à des intégrations étroites avec le moteur de traitement des requêtes AlloyDB. Des techniques de quantification basées sur la technologie ScaNN de Google sont integrer pour supporter quatre fois plus de dimensions vectorielles et une réduction de l'espace de trois fois lorsqu'elles sont activées ; intégrations avec l'écosystème de l'IA, y compris Vertex AI Extensions (à venir plus tard dans l'année) et LangChain. Enfin, Google offre la possibilité de lancer des modèles distants dans Vertex AI pour des transactions augmentées à faible latence et à haut débit à l'aide de SQL pour des cas d'utilisation tels que la détection des fraudes.

Google Cloud Platform n’est pas le seul fournisseur de services cloud sur le marché

Google affirme que son service de migration assistée par l’IA est plus efficace que les méthodes traditionnelles pour la conversion du code. L'entreprise donne l’exemple de Chicago Mercantile Exchange, la principale entreprise au monde de bourse d'échange de marché à terme, qui a choisi AlloyDB pour ses charges de travail d’entreprise les plus exigeantes et qui est en train de migrer plusieurs bases de données d’Oracle vers PostgreSQL. Google espère ainsi convaincre les clients d’Oracle de moderniser leurs bases de données héritées et d’adopter des technologies ouvertes plus modernes.Andi Gutmans, vice-président et directeur général des bases de données chez Google Cloud, a déclaré : « Les clients cherchent à moderniser leurs bases de données héritées comme Oracle et SQL Server, et ils veulent adopter des technologies ouvertes plus modernes dans le cadre de leurs feuilles de route d'innovation. », qui propose de coopter son chatbot d'IA générative pour « aider à la dernière étape de la conversion du code, là où toutes les méthodes traditionnelles ont échoué », a-t-il déclaré.Les bases de données avec support vectoriel sont le pont entre les LLM et les applications d'IA d'entreprise. Le transfert de ces données en temps réel à partir d’une base de données vers le LLM avec des approches telles que Retrieval Augmented Generation (RAG) permet dans un premier temps le rodage des LLM, l'amélioration de la précision et l'assurance que les réponses sont informatives, pertinentes, exploitables et personnalisées pour l'utilisateur.Deuxièmement, la prise en charge des embeddings vectoriels (représentations numériques des données utilisées pour représenter la signification des données sous-jacentes) permet de récupérer des informations en fonction de leur pertinence sémantique. Les flux de travail RAG utilisent souvent les embeddings pour trouver, filtrer et représenter les données pertinentes afin d'augmenter les invites LLM.Les embeddings peuvent également alimenter des expériences telles que les recommandations de produits en temps réel, permettant aux utilisateurs de rechercher les éléments les plus pertinents. Enfin, les bases de données opérationnelles sont généralement déjà connues des développeurs d'applications, qui leur font confiance pour soutenir leurs applications d'entreprise.AlloyDB AI introduit quelques nouvelles fonctionnalités dans AlloyDB pour aider les développeurs à intégrer leurs données en temps réel dans les applications d'intelligence artificielle. Il s'agit notamment de :Ces fonctionnalités peuvent être ajoutées à tout déploiement d'AlloyDB en installant les extensions correspondantes.Gutmans a indiqué que Chicago Mercantile Exchange se tourne vers AlloyDB pour ses charges de travail d'entreprise les plus exigeantes et est en train de migrer plusieurs bases de données d'Oracle. Cette migration assistée par l'IA « automatisera la conversion du code de la base de données Oracle, tel que les procédures stockées, les fonctions, les déclencheurs, les packages et le code PL/SQL personnalisé, qui n'a pas pu être converti avec les technologies de traduction traditionnelles ».Un porte-parole de Google a déclaré que la migration d’Oracle vers PostgreSQL/AlloyDB est un défi majeur en raison de la reproduction du code PL/SQL sous-jacent, le langage procédural qu’Oracle utilise pour intégrer les instructions SQL dans sa syntaxe. Le porte-parole a souligné que les clients ont construit de grandes applications complexes basées sur ce langage depuis longtemps et que la traduction de ce PL/SQL pour garantir l’exactitude syntaxique est relativement plus facile que la conversion sémantique. Par exemple, SYSDATE d’Oracle n’a pas d’équivalent dans PostgreSQL.Toutefois, avec la conversion de code optimisée par Duet AI, lorsque l’utilisateur ajuste manuellement le code SQL, la recommandation est enregistrée et peut être reproduite et appliquée à d’autres scénarios. Les utilisateurs peuvent déplacer toutes les applications PL/SQL qui dépendent fortement des procédures stockées, des fonctions et des déclencheurs.Doug Henschen, vice-président et analyste principal chez Constellation Research, a déclaré que bien que toutes les capacités et tous les services de migration de bases de données soient certainement utiles et bienvenus, il est plus sceptique quant au service de migration. Il a ajouté qu’Oracle Database a tendance à être assez contraignant et certainement étroitement lié à tous les déploiements d’applications Oracle. Google Cloud doit vraiment s’en tenir à ce travail et espérer que le service de migration sera suffisamment robuste pour répondre aux besoins des clients.Il est également important de noter que la migration vers une nouvelle technologie peut être coûteuse et complexe. Bien que Google ait donné l’exemple de Chicago Mercantile Exchange, le marché mondial des produits dérivés, qui a choisi AlloyDB pour ses charges de travail d’entreprise les plus exigeantes et qui est en train de migrer plusieurs bases de données d’Oracle vers PostgreSQL, il est recommandé aux clients d’évaluer soigneusement les avantages et les inconvénients avant d’adopter une nouvelle technologie.Enfin, il est important de noter que Google Cloud Platform n’est pas le seul fournisseur de services cloud sur le marché. Il existe d’autres fournisseurs tels qu’Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure qui offrent par ailleurs des services similaires.En fin de compte, bien que Google Cloud Platform offre une solution intéressante pour la migration des bases de données Oracle vers PostgreSQL, il est important pour les clients d’évaluer soigneusement leurs besoins avant d’adopter une nouvelle technologie.Source : Google Quels sont selon vous, les avantages et les inconvénients de la migration des bases de données Oracle vers PostgreSQL ?Que pensez-vous du service de migration assistée par l’IA de Google par rapport aux méthodes traditionnelles de migration de bases de données ?Quels seraient les risques associés à la migration vers une nouvelle technologie de base de données ?Quels sont les défis associés à la conversion du code SQL d’Oracle en code compatible avec PostgreSQL ?