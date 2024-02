L'étude 2024 de Red Gate sur l'état de l'art en matière de SGBD montre l'avance de Microsoft SQL Server, pour un usage professionnel d'entreprise quel est votre classement ?

Envoyé par Waldar Envoyé par



Si on prend une autre étude avec une autre méthodologie, au hasard celle-là : À prendre en compte que Redgate est un éditeur de logiciel né dans le tooling SQL-Server, ce n'est pas surprenant que leurs contacts qui ont répondu à l'enquête soient en majorité tournés sur SQL-Server.Si on prend une autre étude avec une autre méthodologie, au hasard celle-là : https://db-engines.com/en/ranking_trend , Oracle reste devant SQL-Server, MySQL devant PostgreSQL etc.

la connaissance qu'ont les développeurs du produit qu'il utilise (formation) et plus particulièrement leur lacune

la bonne ou mauvaise qualité de la documentation, dont elle tend à mesurer la mauvaise qualité

site:microsoft.com "SQL Server" : Environ 1 790 000 résultats

site:postgresql.org "postgresql" : Environ 190 000 résultats

1.2.8 – Documentation et sources

ATTENTION

1.3 – Vocabulaire

1 1

Effectivement Red Gate est un éditeur de logiciel qui a connu son succès sur SQL Server, mais délivre depuis quelques années des produits axés tous types de bases de données. Comme l'a fait Quest qui était Oracleur pendant longtemps avant de commencer à retravailler ses produits pour d'autres SGBD.... Elle ne fait que mesurer la popularité des SGBD à travers des sites web plus ou moins professionnels. Popularité ne veut dire ni nombre d'implantation ni volumétrie des bases de données. Elle mesure simplement les demandes des utilisateurs qui ne trouvent pas dans la documentation ce dont ils ont besoin... C'est donc relatif à deux éléments :Certains SGBD ont une documentation lacunaire, comme c'est le cas de MySQL (mais ça s’arrange grâce à Oracle) plus encore de MariaDB ou de PostGreSQL (encore beaucoup de travail à faire)... d'autre ont une documentation pléthorique, comme c'est le cas de SQL Server....Sur Google, le constat est le suivant, requêtes :Soit 9,5 fois moins de références pour PostGreSQL en documentation que SQL Server...La complexité et l'hétérogénéité de certains SGBD est aussi en cause... Là ou SQL Server est un produit monolithique dont tous les éléments sont conçus et intégrés par Microsoft et communiquent parfaitement ensemble, certains autres ont, soit acheté différentes entreprises pour combler les lacunes du produit (exemple Oracle avec RMan ou Golden Gate) avec une interopérabilité médiocre, soit fait un développement sans une équipe solide capable de gérer le projet correctement (MariaDB, MySQL, PostGreSQL...) et il en résulte des incohérences dans les objets et des lacunes dans la doc...L'exemple de PostGreSQL tant au niveau documentation qu'au niveau conception est flagrante... Voici ce que je dis dans un de mes supports de cours :[...][...]Ne parlons pas des incohérence du PG/PLSQL de PostGreSQL qui permet de lancer des fonctions dans le SELECT capable de détruire les bases....Il y a aussi le fait que PostGreSQL c'est un salmigondis de commandes externes (une trentaine en standard, bonjour la sécurité...) ayant chacune leur syntaxe propre... Rien que pour la sauvegarde 3 commandes différentes (pg_basebackup, pg_dump, pgdumpall) + de nombreux paramètres... Alors que dans SQL Server il n'y a qu'une seule commande et elle est interne...Avec un tel merdier, impossible de s'y retrouver facilement... D’où le grand nombre de questions par rapport à un plus faible nombres d'instance et une volumétrie bien moindre.... Sans parler des aspects ergonomiques (absence quasi totale d'outil graphique pour s'aider...)L'étude de red gate confirme d'ailleurs une étude plus ancienne que j'avais publié ( "Information Week – State of Database Technologie 2016" ) qui classait déjà SQL Server devant tous ces concurrents. Et là il s'agit d'étude en questionnant les clients, pas en mesurant des clics....A +