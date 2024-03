Envoyé par Garantia Data Envoyé par Garantia Data, le leader des solutions Redis et Memcached pour les développeurs, a annoncé aujourd'hui son nouveau nom, Redis Labs. Ce changement de nom reflète la position de l'entreprise en tant que fournisseur de base de données en tant que service dans l'écosystème Redis, ainsi que son engagement continu à faire de Redis l'une des principales bases de données de choix parmi les développeurs dans les années à venir.



"Redis est l'une des bases de données NoSQL à la croissance la plus rapide, avec une communauté open source dynamique et des utilisateurs à forte visibilité qui ont besoin de capacités de lecture/écriture ultra-rapides", a déclaré Ofer Bengal, directeur général et cofondateur de Redis Labs. "Le changement de nom d'aujourd'hui s'aligne sur notre engagement à faire de Redis une pierre angulaire de toutes les applications exigeantes en termes de performances".

Envoyé par Redis Envoyé par Redis a annoncé aujourd'hui que le créateur de Redis open-source, Salvatore Sanfilippo (Antirez), rejoint la société en tant que responsable du développement de Redis open-source. À ce titre, Salvatore continuera à diriger le développement de la base de données NoSQL en mémoire open source extrêmement populaire, un rôle qu'il a joué précédemment chez Pivotal Inc. et VMware.



Fondée en 2011, Redis a connu une croissance fulgurante avec plus de 5 000 clients payants et 31 000 clients supplémentaires utilisant son offre gratuite, créant plus de 104 000 bases de données avec sa technologie. L'entreprise a levé 28 millions de dollars de financement à ce jour auprès de Bain Capital Ventures, Carmel Ventures, Silicon Valley Bank et d'autres. Une enquête récente menée par DevOps.com et ClusterHQ classe Redis comme la base de données NoSQL la plus populaire dans les conteneurs.



« Redis a fait un travail remarquablement régulier pour construire une entreprise très solide, avec une équipe de développeurs experts qui améliorent le cœur de Redis, et un grand ensemble de produits qui fournissent aux utilisateurs de Redis les choix commerciaux dont ils ont besoin », a déclaré Salvatore Sanfilippo. « Redis souhaite poursuivre ce que VMware et Pivotal ont commencé et c'est la bonne décision pour l'avenir de Redis. Je continuerai à consacrer tout mon temps à l'aspect open source du projet, tandis que Redis continuera à fournir aux utilisateurs de Redis une expérience de déploiement de Redis sans tracas, à travers ses produits et services. Comme je fais équipe avec Redis, nous verrons beaucoup plus de contributions de la part des développeurs Redis au cœur de Redis ».

La Controverse du Changement de Licence

Envoyé par Redis Labs Envoyé par Le succès de Redis a créé un ensemble unique de défis. Redis a sponsorisé l'essentiel du développement aux côtés d'une communauté dynamique de développeurs désireux de contribuer. Cependant, la majorité des ventes commerciales de Redis sont acheminées via les plus grands fournisseurs de services cloud, qui banalisent les investissements de Redis et sa communauté open source. Malgré les efforts visant à soutenir un modèle de gouvernance dirigé par la communauté et notre désir de conserver la licence BSD, la fourniture simultanée de plusieurs distributions de logiciels – à travers des logiciels open source, disponibles en source et commerciaux optimisés pour différentes plates-formes sur site et cloud – est à l'ordre du jour des chances avec notre capacité à conduire Redis avec succès dans le futur.



En vertu de la nouvelle licence, les fournisseurs de services cloud hébergeant les offres Redis ne seront plus autorisés à utiliser gratuitement le code source de Redis. Par exemple, les fournisseurs de services cloud ne pourront fournir Redis 7.4 qu'après avoir accepté les conditions de licence avec Redis, le responsable du code Redis. Ces accords soutiendront la prise en charge des solutions intégrées existantes et fourniront un accès complet aux prochaines innovations Redis.

L’histoire controversée de Redis et de la société Garantia Data

Envoyé par Redis Envoyé par Dès le premier jour, Redis a fourni une base de performance et de simplicité pour les applications et l'infrastructure de données qui alimentent l'Internet moderne. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, nous sommes fiers de servir des millions de développeurs à travers le monde en soutenant des applications en temps réel dont le monde dépend tous les jours.





Nous étions sur le point de changer le nom de notre société en RedisDB et avons même acquis le domaine redisdb.com à cette fin ; cependant, en respectant une demande de Salvatore Sanfillipo, le créateur de Redis, nous avons décidé de nous en tenir à Garantia Data.

C'est la deuxième fois au cours des trois derniers mois que l'entreprise annonce qu'elle change de nom. À l'automne, Garantia a changé de nom pour devenir RedisDB, mais après une réplique de la communauté Redis open-source, l'entreprise a fait marche arrière et a conservé le nom de Garantia. Cette fois-ci, la société affirme qu'il n'y aura pas de retour en arrière et qu'elle s'appellera désormais Redis Labs.

Conclusion

Redis, créé par Salvatore Sanfilippo, plus connu sous le pseudonyme d’Antirez, a vu le jour en 2009. Ce système de stockage de structure de données en mémoire est rapidement devenu populaire pour sa performance et sa simplicité.En 2014, Garantia Data, une entreprise spécialisée dans la gestion de bases de données, a changé de nom pour s'appeler désormais Redis Labs :Puis, un an plus tard, Garantia Data (devenu Redis Labs) a vu une opportunité et a embauché Antirez, devenant ainsi le sponsor officiel du projet Redis :Tout semblait aller pour le mieux jusqu’à ce que Redis Labs décide de changer la licence sous laquelle Redis était distribué. Ce changement, qui visait à restreindre l’utilisation commerciale de certaines fonctionnalités, a été perçu par beaucoup comme une trahison des principes fondamentaux de l’open source. La communauté s’est retrouvée divisée : d’un côté, ceux qui soutenaient la décision de Garantia Data pour protéger leur investissement, et de l’autre, ceux qui y voyaient une atteinte à la liberté et à l’esprit de partage qui caractérisent l’open source.La réaction ne s’est pas fait attendre. Des développeurs du monde entier ont exprimé leur mécontentement et leur inquiétude quant à l’avenir de Redis et d’autres projets open source. Certains ont même commencé à développer des forks de Redis , afin de continuer le projet sous une licence véritablement libre.Ci-dessous un extrait du billet de Khawaja Shams et Tony Valderrama.Dans le cadre d'un projet solo, il est raisonnable d'agir en toute indépendance. Cependant, la décision unilatérale de mettre fin à un projet commun qui a bénéficié de plus d'une décennie d'amour, du soutien d'une communauté florissante et d'une gouvernance fonctionnelle est une opération audacieuse - oserais-je dire téméraire.Redis est un couteau suisse de fonctionnalités et de capacités qui permettent aux développeurs d'avancer rapidement ! Avec une multitude d'API, sans compter les innombrables façons de se tirer une balle dans le pied, Redis rencontre les développeurs là où ils sont et leur facilite la vie avec les fonctionnalités dont ils ont besoin, à la fois pour le développement et souvent aussi pour les systèmes de production.Les développeurs leur ont rendu la pareille en classant Redis parmi les meilleures bases de données dans l'enquête Stack Overflow depuis plusieurs années. Des pilotes de base aux modules, la communauté open source derrière Redis est florissante. Au cours des 15 dernières années, le projet a bénéficié des contributions de dizaines d'entreprises et de centaines d'individus.Bien que Redis ait la capacité et les droits légaux de fermer cette communauté, il est important de noter que Redis n'a pas créé Redis.L'annonce du renouvellement de la licence de Redis fait référence à la société et au projet open source de manière interchangeable :Ce tour de passe-passe masque toutefois un détail essentiel : la société aujourd'hui connue sous le nom de Redis n'a participé au projet open source que des années plus tard !Redis a été lancé en 2009 comme un travail d'amour par le développeur italien Salvatore "Antirez" Sanfilippo. Un drame s'est produit en 2013 lorsqu'un petit fournisseur de Redis hébergé, Garantia Data, a tenté de se rebaptiser "RedisDB". Antirez ayant fait pression, ils ont abandonné le changement. Voici ce qu'Ofer Bengal, alors PDG de Garantia Data, avait à dire :Quelques mois plus tard, en 2014, Garantia Data est devenue Redis Labs.En 2015, Redis Labs, née Garantia, a embauché Antirez et est devenue le sponsor officiel du projet open source Redis. Avant de se retirer du projet en 2020, Antirez a transféré les droits de propriété intellectuelle et de marque de Redis à Garantia, ce qui explique pourquoi Garantia a aujourd'hui le droit légal d'octroyer une nouvelle licence pour le projet.Garantia a fini d'usurper le nom de Redis en 2021, lorsqu'elle s'est rebaptisée simplement "Redis". Depuis lors, ils ont constamment omis et obscurci l'histoire de l'entreprise anciennement connue sous le nom de Garantia Data.Tout simplement, Garantia n'a pas été le principal moteur du développement innovant de Redis. (Comme tout projet open source, Redis est le produit du travail acharné des membres de la communauté sous la direction vigilante de l'équipe de base bien-aimée, un groupe qui mérite notre gratitude sans faille. Je suis impressionné par ce que tant de développeurs passionnés peuvent accomplir !)Garantia n'a pas non plus été le principal moteur de l'adoption. Cette couronne revient à Amazon ElastiCache. En facilitant le déploiement, la mise à l'échelle, la réplication et la surveillance de Redis, ElastiCache a facilité l'adoption massive du Redis que les développeurs connaissent et apprécient aujourd'hui. Bien sûr, ElastiCache a gagné beaucoup d'argent en faisant cela, mais la monétisation est la juste récompense pour avoir rendu une technologie courante et avoir alimenté la reconnaissance de sa marque dans le monde entier.Nombreux sont ceux qui attribuent à Henry Ford la production de masse et l'adoption de l'industrie automobile actuelle. Cependant, c'est le réseau routier inter-États des États-Unis, promulgué en 1956 par Dwight Eisenhower, qui a créé un vaste réseau de routes pour ces voitures. Cette nouvelle utilité a permis à Detroit de vendre plus facilement des voitures, ouvrant ainsi la voie à l'âge d'or de l'automobile et, en fin de compte, à une industrie mondiale massive.Redis est le moteur à combustion interne qui a déclenché une révolution. Cependant, la voiture entièrement fonctionnelle (ElastiCache) et les autoroutes d'adoption (AWS) l'ont transformé en un succès mondial. Dans cette analogie étendue, Garantia Data n'a inventé ni la voiture ni le moteur. Elle n'est même pas le premier constructeur automobile. C'est Oldsmobile, une autre marque de voiture qui monétise le moteur, la voiture et le réseau routier, mais qui est dépassée par la concurrence de Chevrolet et de Ford.Cette affaire a mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les projets open source dans un écosystème de plus en plus commercialisé. La confiance dans la pérennité et l’intégrité des projets open source a été ébranlée, et de nombreux développeurs se demandent désormais comment protéger leurs contributions contre de telles prises de contrôle.L’histoire de Redis et Garantia Data pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont la communauté open source aborde la question de la commercialisation. Elle soulève des questions essentielles sur la gouvernance, la propriété intellectuelle et le partage des connaissances. Alors que le débat continue de faire rage, une chose est sûre : l’open source ne sera plus jamais le même.Sources : Garantia devient Redis Labs Que pensez-vous de l'analyse de Khawaja Shams et Tony Valderrama ?Quelle est votre opinion sur le changement de licence de Redis par Garantia Data ?Pensez-vous que les entreprises devraient avoir le droit de modifier les licences des projets open source après les avoir acquis ?Comment la communauté open source peut-elle se protéger contre de telles actions à l’avenir ?Quel impact ce cas de Redis a-t-il sur votre confiance dans les projets open source ?Quelles mesures les développeurs et les entreprises peuvent-ils prendre pour maintenir l’esprit de l’open source tout en commercialisant des produits ?