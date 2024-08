1. Mon organisation utilise actuellement Core et ne pourra pas bénéficier du niveau Enterprise Free lorsque ces changements interviendront le 18 novembre. Que se passera-t-il si je ne fais rien ?



Si vous avez l'intention de passer à la version 24.3, ou à une nouvelle version de correctif de 23.1-24.2, vous serez en violation de nos conditions de licence, et vos clusters seront bridés. Nous vous recommandons de contacter notre équipe à l'avance pour discuter de vos options.



2. Jusqu'à quand ces changements de licence interviendront-ils dans les versions ?



Les changements de licence s'appliqueront à la version 24.3 de CockroachDB et aux versions correctives à partir de la version 23.1. Cela signifie que même si vous utilisez une version antérieure, vous devrez vous conformer au nouveau modèle de licence si vous passez à ces versions.



3. Ai-je besoin d'une clé de licence pour mes clusters de développement éphémères ?



Pour les utilisations de développement et de test, il y aura une période de grâce de 7 jours pour tous les nouveaux clusters, ce qui prend en charge les clusters éphémères. En outre, les clusters à nœud unique seront exemptés de la limitation, ce qui garantira que le travail de développement ne sera pas entravé.



4. Cela signifie-t-il que CockroachDB n'est plus open source ?



CockroachDB restera open source sous une nouvelle licence. Bien que la nouvelle licence soit une licence d'entreprise propriétaire, le code source sera toujours disponible pour consultation et contribution.



5. Comment le nouveau modèle de licence affectera-t-il mes accords de support existants ?



Les accords d'assistance existants se poursuivront selon les termes de votre contrat actuel. Pour les nouveaux utilisateurs sous la licence Enterprise Free, un support communautaire sera disponible. Ceci s'applique également aux clusters de développement éphémères ou à nœud unique sans clé de licence. Les licences payantes incluront un support dédié de Cockroach Labs.



6. Quelles données télémétriques seront collectées et comment seront-elles utilisées ?



Les données de télémétrie seront collectées et utilisées à diverses fins. Par exemple, elles nous fourniront des informations sur l'utilisation afin d'éclairer notre feuille de route, d'améliorer la qualité des produits, d'accroître la satisfaction des clients, de raccourcir les délais de mise sur le marché et de mieux comprendre et impliquer nos clients. Les licences payantes ne nécessitent pas de télémétrie.



7. Comment puis-je prolonger ma période d'essai de 30 jours ?



Si vous avez besoin de plus de temps pour évaluer CockroachDB Enterprise, vous pouvez prolonger votre période d'essai en travaillant avec notre équipe commerciale. Ils vous aideront à obtenir une licence d'essai étendue.



8. Y aura-t-il des aménagements pour les clients qui utilisent actuellement Core pour des charges de travail d'entreprise ?



Nous comprenons que certains clients puissent être affectés par ces changements. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec chaque client pour trouver une solution qui réponde au mieux à leurs besoins spécifiques. N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour discuter de vos options.



9. Je suis un utilisateur de CockroachDB Cloud, ces changements de licence m'impactent-ils également ?



Non. Ces changements de licence ne s'appliquent qu'à nos utilisateurs CockroachDB auto-hébergés. Si vous avez l'intention de passer à la version 24.3, ou à une nouvelle version de correctif de 23.1-24.2, vous serez en violation de nos conditions de licence, et vos clusters seront bridés. Nous vous recommandons de contacter notre équipe à l'avance pour discuter de vos options.Les changements de licence s'appliqueront à la version 24.3 de CockroachDB et aux versions correctives à partir de la version 23.1. Cela signifie que même si vous utilisez une version antérieure, vous devrez vous conformer au nouveau modèle de licence si vous passez à ces versions.Pour les utilisations de développement et de test, il y aura une période de grâce de 7 jours pour tous les nouveaux clusters, ce qui prend en charge les clusters éphémères. En outre, les clusters à nœud unique seront exemptés de la limitation, ce qui garantira que le travail de développement ne sera pas entravé.CockroachDB restera open source sous une nouvelle licence. Bien que la nouvelle licence soit une licence d'entreprise propriétaire, le code source sera toujours disponible pour consultation et contribution.Les accords d'assistance existants se poursuivront selon les termes de votre contrat actuel. Pour les nouveaux utilisateurs sous la licence Enterprise Free, un support communautaire sera disponible. Ceci s'applique également aux clusters de développement éphémères ou à nœud unique sans clé de licence. Les licences payantes incluront un support dédié de Cockroach Labs.Les données de télémétrie seront collectées et utilisées à diverses fins. Par exemple, elles nous fourniront des informations sur l'utilisation afin d'éclairer notre feuille de route, d'améliorer la qualité des produits, d'accroître la satisfaction des clients, de raccourcir les délais de mise sur le marché et de mieux comprendre et impliquer nos clients. Les licences payantes ne nécessitent pas de télémétrie.Si vous avez besoin de plus de temps pour évaluer CockroachDB Enterprise, vous pouvez prolonger votre période d'essai en travaillant avec notre équipe commerciale. Ils vous aideront à obtenir une licence d'essai étendue.Nous comprenons que certains clients puissent être affectés par ces changements. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec chaque client pour trouver une solution qui réponde au mieux à leurs besoins spécifiques. N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour discuter de vos options.Non. Ces changements de licence ne s'appliquent qu'à nos utilisateurs CockroachDB auto-hébergés.

CockroachDB est un système de gestion de base de données SQL distribué et disponible à la source, développé par Cockroach Labs. La fonctionnalité relationnelle est construite au-dessus d'un magasin clé-valeur distribué, transactionnel et cohérent qui peut survivre à une variété de défaillances de l'infrastructure sous-jacente, et est compatible avec PostgreSQL, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent profiter d'une large gamme de pilotes et d'outils de l'écosystème étendu de PostgreSQL.Un cluster CockroachDB se compose d'un certain nombre de nœuds qui peuvent être répartis sur des domaines de défaillance tels que des centres de données ou des régions de cloud public. Un cluster peut être dimensionné horizontalement (en ajoutant des nœuds) et verticalement (en augmentant les ressources allouées aux nœuds existants). Il peut fournir des niveaux élevés de résilience et de disponibilité et peut être exécuté dans une variété d'environnements tels que le bare metal, les VM, les conteneurs et Kubernetes, à la fois dans des centres de données privés et dans le cloud.Cockroach Labs, fabricant de la base de données distribuée et résiliente CockroachDB, vient d'annoncer qu'il modifiait sa licence pour mieux s'aligner sur les besoins de ses clients, qu'il s'agisse de startups ou d'entreprises à grande échelle. L'entreprise a déclaré qu'elle consolidait sa licence d'auto-hébergement sous un modèle unique qui permettra aux petites entreprises d'accéder aux outils et aux capacités dont elles ont besoin et encouragera les grandes entreprises à payer.Avec l'introduction prochaine de la version 24.3 le 18 novembre, la société a déclaré qu'elle retirerait son offre gratuite Core et introduirait une nouvelle structure de licence Enterprise pour tous les utilisateurs auto-hébergés. La nouvelle structure restera gratuite pour les développeurs individuels, les étudiants, les chercheurs universitaires et les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions de dollars.Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dollars doivent payer une redevance basée sur le nombre de cœurs de l'unité centrale de traitement de leur système de serveur où la base de données est hébergée. En d'autres termes, plus le système sur lequel la base de données est déployée est grand, plus le coût est élevé.Spencer Kimball, directeur général de Cockroach Labs, explique que le changement de licence a été motivé par l'utilisation du service par deux types de clients différents : les startups et les grandes entreprises. Il a ajouté que l'entreprise avait créé un produit qui pouvait être utilisé en production avec un minimum de frais généraux et d'assistance. De ce fait, les grandes entreprises n'ont guère besoin d'acheter les versions d'entreprise payantes.M. Kimball a déclaré : "L'entreprise a déclaré que ce changement n'affectera pas la "" de son produit. Cela signifie que si le produit auto-hébergé dispose d'une multitude de licences différentes liées à la base de code, le nouveau produit Enterprise disposera d'une licence unique que l'entreprise appelle CockroachDB Software License (licence logicielle de CockroachDB). Aucun de ces changements n'affecte le produit actuel hébergé dans le cloud.Les utilisateurs pourront tester le nouveau niveau Enterprise en libre-service pendant 30 jours gratuitement, avec l'aide de la communauté, à partir de la date du 18 novembre. Ensuite, s'ils dépassent le plafond de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, ils devront commencer à payer la redevance. "", a déclaré M. Kimball. "Voici quelques détails partagés par Cockroach Labs concernant ce changement de modèle de licence :Un formulaire est disponible dans l'annonce de Cockroach Labs pour pouvoir contacter le service commercial.Quel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que ce changement de modèle de licence est crédible ou pertinent ?