Le cas de Fanatics Betting & Gaming

Critique et analyse

Début avec MongoDB



Lorsque nous avons initialement construit Infisical, nous avons choisi MongoDB + Mongoose ORM, car cette combinaison présentait le moins de surcharge et nous permettait de livrer rapidement des fonctionnalités de qualité. À l’époque, nous étions davantage concentrés sur Infisical Cloud, notre offre SaaS gérée. Nous n’avions pas anticipé autant d’utilisateurs auto-hébergés du produit, et il n’avait donc pas été conçu dans cette optique.



Limitations de MongoDB



Bien que MongoDB ait bien servi Infisical au début, il a montré ses limites lorsque notre produit a évolué au-delà du service géré. De plus en plus d’organisations, notamment celles opérant à l’intersection de la conformité et de la sécurité, ont préféré l’auto-hébergement d’Infisical plutôt que d’utiliser Infisical Cloud. D’autres avaient des exigences sur site à respecter. La demande croissante pour l’auto-hébergement nous a amenés à quitter MongoDB au profit de PostgreSQL.



Problèmes avec MongoDB



Voici quelques-uns des problèmes que nous avons rencontrés avec MongoDB :

Transactions difficiles à configurer : la mise en place de transactions avec MongoDB n’était pas triviale, car elle nécessitait l’exécution de MongoDB en mode cluster avec diverses configurations. Cela rendait difficile la réalisation d’un simple POC d’Infisical, car cela exigeait une configuration de production de MongoDB ;

Manque de support pour les transactions : MongoDB ne prenait pas en charge les transactions de manière native, ce qui posait des problèmes pour les opérations critiques ;

Conclusion

Lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre de l'entreprise, qui ont dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 478,1 millions de dollars, le PDG Dev Ittycheria a déclaré que les succès récents étaient en partie dus à des victoires concurrentielles contre PostgreSQL, le système qui est devenu la base de données la plus populaire parmi les développeurs professionnels l'année dernière, selon une enquête de Stack Overflow.MongoDB a subi des pertes opérationnelles de 71,4 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de son année fiscale 2025, qui s'est achevé le 31 juillet, soit beaucoup plus que les 49 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre de l'année dernière. Pourtant, Ittycheria n'a pas voulu laisser cela gâcher l'ambiance optimiste qui a suivi les résultats, qui ont vu la valeur de l'entreprise grimper de 14 %.Un exemple concret de cette victoire est le projet de Fanatics Betting & Gaming, une division de la société Fanatics, qui vaut environ 30 milliards de dollars. Initialement, l’équipe avait lancé une plateforme sur PostgreSQL mais a rencontré des défis en termes de scalabilité et de complexité. Après avoir migré vers MongoDB Atlas, ils ont intégré Atlas Search pour offrir une meilleure expérience utilisateur« Au départ, l'équipe a lancé une plateforme sur PostgreSQL, mais elle s'est heurtée à des problèmes d'évolutivité, de flexibilité et de complexité excessive », a déclaré le PDG lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs. « Après avoir migré vers MongoDB Atlas, l'équipe a également intégré Atlas Search afin d'offrir aux utilisateurs une meilleure expérience pour trouver toutes les options de paris disponibles. Fanatics prévoit de continuer à développer MongoDB Atlas pour s'assurer qu'ils peuvent fonctionner à l'échelle alors qu'ils se préparent pour le début de la saison de la NFL. »Le contexte de la décision de Fanatics Betting & Gaming reste obscur. Il se peut qu'ils n'aient pas choisi la bonne base de données la première fois.Quoi qu'il en soit, Ittycheria a affirmé que cette décision s'inscrivait dans le cadre d'une tendance constante à opposer MongoDB à PostgreSQL. Il a souligné que PostgreSQL existait depuis 40 ans, comme si c'était une mauvaise chose.« Cette technologie existe depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Elle bénéficie vraiment de l'influence d'Oracle, de SQL Server et de MySQL, ce qui lui permet de consolider le marché relationnel. MongoDB possède un schéma très souple qui permet de stocker des documents dans un format de type JSON, ce qui est avantageux pour les structures d'application qui évoluent au fil du temps. C'est un avantage pour les structures d'application qui évoluent au fil du temps ».« Nous pouvons évoluer horizontalement », ajoute-t-il, « ce qui facilite la distribution des données sur plusieurs serveurs ou serveurs virtuels pour les applications qui requièrent des quantités massives de données. Là encore, nous pouvons gérer les performances des grands ensembles de données mieux que PostgreSQL. Le sharding intégré permet une distribution automatique des données ».Il a également affirmé que MongoDB était meilleur pour la productivité des développeurs, car le format de type JSON et le schéma flexible permettent d'accélérer les cycles de développement, ce qui aide les clients qui utilisent le développement agile.Malgré les revendications de MongoDB, il est important de noter que chaque technologie a ses propres forces et faiblesses.Ittycheria s'est demandé si les utilisateurs qui migrent des anciennes bases de données relationnelles vers PostgreSQL « veulent simplement rester sur le relationnel parce que c'est ce qu'ils connaissent ».Avec leur inévitable intérêt direct, de tels commentaires laissent beaucoup de choses à décortiquer. PostgreSQL a dépassé MongoDB dans le classement des DB-Engines quelque temps en 2017 et l'écart n'a cessé de se creuser depuis. Dans la dernière enquête de Stack Overflow, PostgreSQL a gagné du terrain et est désormais utilisé par 52 % des développeurs.Si certaines applications peuvent être mieux prises en charge par une base de données documentaire spécialisée, PostgreSQL peut prendre en charge les documents JSON, et ce depuis des années.Il est également important de rappeler que PostgreSQL n'est pas seulement PostgreSQL. Les trois grands fournisseurs de cloud supportent tous les services frontaux de PostgreSQL, tandis que CockroachDB et YugaByteDB fournissent tous deux des services frontaux presque compatibles avec PostgreSQL, avec l'avantage supplémentaire qu'ils supportent les back ends distribués pour les applications globales à grande échelle.De plus, certains témoignages parlent d'entités qui ont fait le chemin inverse.Nous avons par exemple Stuart Spence qui a raconté son parcours avec MongoDB . Il explique qu’il a commencé à utiliser MongoDB en 2017, séduit par sa simplicité, sa flexibilité et sa performance. Il décrit les différents projets sur lesquels il a utilisé MongoDB, en soulignant les avantages qu’il en a tirés, comme la facilité de développement, la scalabilité et la richesse des fonctionnalités.Cependant, il révèle aussi les inconvénients et les limites de MongoDB, qu’il a découverts au fil du temps. Il cite notamment les problèmes de fiabilité, de sécurité, de consistance et de complexité des requêtes. Il explique que ces problèmes l’ont amené à remettre en question son choix de base de données, et à envisager une alternative plus adaptée à ses besoins.Infisical a aussi raconté son aventure Il s'agit d'une plateforme en pleine croissance, traite désormais plus de 50 millions de secrets par jour. Ces secrets sont des configurations d’applications et des données sensibles envoyées aux équipes, aux pipelines CI/CD et aux serveurs/applications qui en ont besoin. Face à cette croissance, Infisical a dû mettre à jour sa pile technologique. Récemment, Infisical a effectué une migration complète de sa base de données de MongoDB à PostgreSQL. Ce processus complexe a nécessité une réflexion approfondie, l’adoption de nouvelles technologies, la création de nouveaux schémas de base de données, la réécriture de requêtes et la migration de millions (voire de milliards) d’enregistrements vers PostgreSQL.MongoDB s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des bases de données NoSQL, grâce à sa flexibilité, sa scalabilité et sa capacité à répondre aux besoins des applications modernes. Cependant, son succès ne signifie pas la fin de la compétition avec les bases de données relationnelles comme PostgreSQL. Au contraire, cette rivalité stimule l’innovation et pousse chaque technologie à s’améliorer continuellement.En fin de compte, le choix entre MongoDB et PostgreSQL dépend des besoins spécifiques de chaque projet. Les entreprises doivent évaluer attentivement leurs exigences en matière de performance, de scalabilité, de flexibilité et de coût avant de prendre une décision. Ce qui est certain, c’est que MongoDB continuera à jouer un rôle crucial dans l’évolution des technologies de bases de données, offrant des solutions innovantes pour les défis de demain.Les dernières nouvelles financières de MongoDB font suite à une période difficile pour la société de bases de données NoSQL. En mai, son évaluation a chuté d'un quart après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour le reste de l'année, décevant ainsi les investisseurs.Sources : résultats trimestriels MongoDB Quels critères utilisez-vous pour choisir une base de données pour vos projets ?Avez-vous déjà migré d’une base de données relationnelle comme PostgreSQL vers une base de données NoSQL comme MongoDB ? Si oui, quels ont été les défis et les avantages ?Pensez-vous que la flexibilité du schéma de MongoDB justifie son adoption malgré les avantages traditionnels des bases de données relationnelles ?Comment évaluez-vous l’importance de la scalabilité horizontale dans vos projets actuels et futurs ?Quels sont, selon vous, les principaux inconvénients de MongoDB par rapport à PostgreSQL ? Quels sont les avantages ?Comment voyez-vous l’évolution des bases de données dans les cinq prochaines années ?Quel impact pensez-vous que ces technologies auront sur le développement de nouvelles applications et services ?