MariaDB devient une société privée avec un nouveau PDG et K1 finalise l'acquisition

Les difficultés se sont multipliées pour MariaDB depuis son entrée en bourse en 2022

des charges de restructuration d'environ 3,1 millions de dollars en indemnités de licenciement et de préavis, avantages et coûts connexes, et 0,1 million de dollars en charges de rémunération à base d'actions sans effet sur la trésorerie liées à l'acquisition des droits sur les actions ;

des dépenses en espèces d'environ 0,8 million de dollars pour régler les montants dus au titre des congés payés acquis ;

la société concentrera son attention sur son produit principal de base de données MariaDB Enterprise Server ;

les produits non liés à l'activité principale de MariaDB Enterprise Server, y compris SkySQL et Xpand, ne seront plus vendus.

MariaDB est un dérivé (fork) de MySQL qui a vu le jour après l'acquisition de MySQL par Oracle. MariaDB, l'entreprise, fournit des services commerciaux et une assistance aux organisations qui utilisent la base de données. RedHat, Samsung, ServiceNow et la Deutsche Bank sont quelques-unes des grandes organisations qui utilisent MariaDB. La gouvernance du projet est assurée par la Fondation MariaDB et sa maintenance par la société Monty Program AB, créatrice du projet. Cependant, ces dernières années, MariaDB a été confronté à de nombreuses difficultés qui ont fait planer des incertitudes sur son avenir.MariaDB semble avoir trouvé une porte de sortie avec la société de capital-investissement K1. L'entreprise de base de données en difficulté est maintenant entièrement placée sous les auspices de K1. MariaDB a également annoncé la nomination d'un nouveau PDG, Rohit de Souza, ancien cadre de la société anglaise Micro Focus. Rohit de Souza remplace Paul O'Brien après seulement 16 mois passés sur la sellette pour se préparer à la vie en tant que société privée.La société a discrètement déposé un formulaire 25 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 26 août, date à laquelle K1 a pris la pleine propriété de MariaDB et a retiré ses actions de la cote du New York Stock Exchange (NYSE). Jeudi dernier, MariaDB a déposé un formulaire 15 auprès de la SEC, ce qui a officiellement déclenché le processus de désenregistrement de la société du NYSE, qui prend 90 jours pour prendre effet.Cela signifie que MariaDB cessera officiellement d'être une société publique le 6 décembre, même si, à toutes fins utiles, l'entreprise est effectivement privée dès à présent, étant donné que les échanges ont cessé et qu'elle a des obligations limitées en matière de rapports. Dans un communiqué, MariaDB affirme avoir près de 700 clients actifs dans des secteurs tels que la banque, les télécommunications, l'administration publique, la santé et le commerce électronique.« Nous sommes ravis d'accueillir MariaDB dans le portefeuille de K1 et de voir Rohit diriger l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. Ensemble, nous visons à accélérer l'innovation des produits et à poursuivre la mission de MariaDB qui consiste à fournir des solutions d'entreprise de haute qualité pour répondre aux demandes croissantes du marché », a déclaré Sujit Banerjee, directeur général de K1 Operations, une branche de K1 Investment Management.« Avec le soutien de K1, nous sommes prêts à étendre nos capacités et à continuer à fournir les solutions de base de données innovantes sur lesquelles nos clients comptent. Ce partenariat nous permet de poursuivre l'innovation produite, en faisant progresser notre capacité à prendre en charge de nouvelles charges de travail pilotées par l'IA et le cloud », a déclaré Rohit de Souza, PDG de MariaDB. L'entreprise proposera également des solutions pour l'IA et le cloud.L'opération a suscité quelques préoccupations quant à l'avenir de MariaDB. Les utilisateurs s'interrogent notamment sur l'avenir de l'offre professionnelle et commerciale de MariaDB. « Pour ceux qui utilisent MariaDB dans le cadre professionnel : est-ce que cela vous incite plus ou moins à le choisir pour votre prochain projet ? Je ne sais rien de l'acquéreur K1. Je suis confus et j'ai une envie soudaine de passer entièrement à PostgreSQL ) », a écrit un utilisateur.MariaDB a vu le jour il y a une quinzaine d'années, en 2009, en tant que fork de MySQL. Le projet a fait suite aux nombreuses inquiétudes concernant l'indépendance de MySQL après qu'une série d'acquisitions de grande envergure a conduit Oracle à posséder le système de gestion de base de données relationnelle open source. MariaDB PLC, l'entreprise, a levé environ 230 millions de dollars au fil des ans pour vendre des fonctions et des services haut de gamme sur le projet open source, avant d'être introduite en bourse par l'intermédiaire d'une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) à la fin de l'année 2022.Le 12 octobre 2023, MariaDB a commencé à mettre en œuvre son plan de restructuration approuvé par le conseil d'administration afin de mieux aligner sa main-d'œuvre sur les besoins de son activité et de réduire les coûts d'exploitation de la société. Le plan prévoyait une réduction des effectifs de la société de 84 personnes et se traduisait par :La cotation en bourse a été loin d'être fructueuse, sa valorisation maximale de 445 millions de dollars le jour de l'ouverture ayant dégringolé dans les mois qui ont suivi pour atteindre moins de 12 millions de dollars au début de l'année 2024. En outre, il est important de souligner que sa valorisation maximale de 45 millions de dollars le jour de l'ouverture était déjà bien inférieure à sa valorisation maximale de 672 millions de dollars en tant qu'entreprise privée.Une série de résultats médiocres a également incité le NYSE à avertir MariaDB qu'il ne respectait pas les règles de cotation qui stipulent que la capitalisation boursière mondiale moyenne d'une société ne peut pas tomber en dessous de 50 millions de dollars au cours d'une période de cotation de 30 jours consécutifs. Dans ce contexte, K1 a déposé une proposition pour MariaDB en février, offrant 0,55 $ par action, soit l'équivalent d'environ 37 millions de dollars.Cela représentait une prime de 189 % par rapport au prix de clôture de MariaDB le 5 février. Malgré une offre provisoire légèrement plus élevée de la part de la société de logiciels d'entreprise Progress, qui ne s'est jamais concrétisée, le fonds d'investissement K1 est allé de l'avant et a obtenu la majorité des actions de MariaDB fin juillet, soit 88,7 % des actions émises. Ce chiffre était suffisamment élevé pour déclencher un avis d'acquisition obligatoire d'actions.En d'autres termes, la société était légalement autorisée à acheter toutes les actions ordinaires en circulation des actionnaires qui n'avaient pas accepté l'offre, au même prix de 0,55 $. Et c'est ce qui s'est produit le 26 août. Malgré tous les changements en cours chez MariaDB, la Fondation MariaDB, qui gouverne le projet, semble se porter bien. L'année dernière, l'organisation à but non lucratif a signé avec AWS (Amazon Web Services) son premier sponsor « diamant ».Source : MariaDB Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'acquisition de MariaDB par la société de capital-investissement K1 ?Selon vous, quels pourrait être les impacts de cette acquisition sur les offres de MariaDB à l'avenir ?Le rachat de MariaDB par K1 vous incite-t-il à continuer à utiliser la base de données ou à rechercher une alternative ?