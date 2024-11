Voici les caractéristiques de SQLiteStudio :: Il est gratuit pour tout le monde, pour n'importe quel usage (y compris commercial). Tout le monde peut consulter le code source.: Fonctionne sur les trois principales plates-formes : Windows, MacOS X, Linux. Peut être compilé à partir des sources sur d'autres plates-formes moins courantes (comme FreeBSD, ...).: Il existe une distribution portable. Il n'est pas nécessaire de l'installer. Il suffit de télécharger le paquet, de le décompresser et de l'exécuter. Aucun droit d'administrateur n'est requis.: Les variantes de SQLite chiffrées et protégées par mot de passe actuellement prises en charge sont les suivantes :et: Vous pouvez implémenter vos propres fonctions SQL (scalaires et agrégées) en utilisant JavaScript, Python ou Tcl. Un référentiel de scripts prêts à l'emploi est disponible sur la page wiki.: Vous avez besoin de la requête que vous avez exécutée il y a 2 semaines ? Pas de problème. L'éditeur SQL dispose d'un onglet "Historique". Vous avez besoin de mettre à jour la base de données de production de la même manière que vous l'avez fait localement avec SQLiteStudio ? Utilisez la fenêtre Historique DDL - elle contient toutes les instructions DDL exécutées par SQLiteStudio.: Avez-vous besoin de tester rapidement votre application avec des données pré-générées ? SQLiteStudio peut remplir les tables pour vous avec différentes stratégies (constante, séquence, nombre aléatoire, texte aléatoire, texte basé sur le dictionnaire, code de script généré).: L'application prend actuellement en charge les langages de script JavaScript, Python et Tcl. Les scripts peuvent être utilisés comme générateurs de données, de fonctions SQL personnalisées, de séquences de collationnement personnalisées).: La fenêtre de l'éditeur SQL assiste l'utilisateur avec des conseils de syntaxe et de surlignage SQL, fournit un formateur de code d'impression jolie, marque les erreurs de syntaxe. Vous pouvez Ctrl+cliquer sur la table mentionnée dans la requête SQL pour ouvrir cette table (ou l'index, ou le déclencheur, ou la vue).: Vous pouvez exécuter les instructions SQL qui se réfèrent à plusieurs bases de données à l'intérieur d'une seule requête, grâce au mécanisme transparent d'attachement aux bases de données intégré dans l'éditeur SQL de SQLiteStudio.: Vous pouvez implémenter vos propres séquences de collationnement (c'est-à-dire des algorithmes pour comparer 2 valeurs, qui peuvent être utilisés dans la clause ORDER BY, etc).: Vous pouvez glisser-déposer des objets (tables, index, ...) entre des bases de données afin de les copier ou de les déplacer, avec ou sans données.: SQLiteStudio peut importer des données à partir de différents formats (actuellement CSV ou tout fichier texte utilisant l'expression régulière), ou exporter vers différents formats (instructions SQL, CSV, HTML, XML, PDF, JSON).: SQLiteStudio supporte des plugins de plusieurs catégories. Par exemple, un autre langage de script peut être ajouté avec un plugin. Un autre format d'importation ou d'exportation, une autre stratégie de remplissage des données de table, un autre format de base de données SQLite, un formateur de code SQL, un surligneur de code, un moteur de rendu de la représentation des valeurs des cellules de table - tous ces éléments peuvent être étendus avec des plugins.Pensez-vous que cet éditeur est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?