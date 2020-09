L'enquête de MariaDB révèle l'intérêt des décideurs IT pour les entrepôts et les bases de données dans le Cloud

Franz Aman, CMO de MariaDB® Corporation Franz Aman, CMO de MariaDB® Corporation

MariaDB® Corporation a annoncé de nouveaux résultats tirés de sa récente enquête d'envergure mondiale auprès de responsables informatiques à propos des tendances globales en matière de Cloud et de bases de données, dont l'impact de la COVID-19 sur les décisions IT. Cette enquête s'est intéressée à la vision des décideurs informatiques concernant les principales tendances Cloud pour l’année en cours et au-delà. Les répondants ont identifié les « bases de données migrant vers le cloud » (52%), la « migration des données analytiques vers le Cloud » (43%) et l'« automatisation des bases de données » (43%) comme les trois principales tendances Cloud les plus impactantes pour cette année.déclare Franz Aman, Directeur marketing de MariaDB Corporation.Pour l’année prochaine et au-delà, les décideurs IT ont identifié comme les trois principales tendances : l’automatisation des bases de données (46%), la migration des bases de données vers le Cloud (44%) et le multi-cloud comme une réalité (40%).déclare Aman.MariaDB est l'une des cinq bases de données les plus utilisées au monde, disponible sur toutes les principales plateformes Cloud, elle est exécutée par 75% des entreprises figurant au classement Fortune 500. Les entreprises utilisent la plateforme MariaDB à des fins transactionnelles et/ou analytiques dans tous les secteurs de l'économie. Forte de cette position sur le marché, MariaDB est la seule solution à offrir une perspective globale concernant les tendances technologiques qui façonnent l'activité des entreprises.Cette étude a été réalisée en mai 2020 en partenariat avec Propeller Insights auprès de 559 professionnels IT et responsables technologiques de niveau cadre et supérieur aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.Source : MariaDB® Corporation Que pensez-vous de ces résultats ?