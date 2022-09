Téléchargez Visual Studio Code : Télécharger Visual Studio Code ; Ajoutez l'extension Malloy (pre-release) à partir du marché Visual Studio Code : Ouvrez VS Code et cliquez sur le bouton Extensions à l'extrême gauche (il ressemble à 4 blocs dont un s'envole). Cela ouvrira les extensions. Recherchez Malloy et, une fois trouvé, cliquez sur Installer ; Téléchargez et décompressez les modèles d'échantillons (modèles + données) ; Ouvrez le dossier samples dans VS Code. Dans VS Code, allez dans Fichier > Ouvrir le dossier... sélectionnez samples/duckdb > Ouvrir. DuckDB est intégré dans l'extension, vous êtes donc prêt à les exécuter ; Commencez avec 1_airports.malloy dans l'ensemble de données FAA. Il s'agit d'un sous-échantillon de l'ensemble de données NTSB Flights. Dans le panneau de l'éditeur, au-dessus de source : airports, cliquez sur le mot "Preview" pour exécuter un SELECT * , et cliquez sur le mot "Run" au-dessus de n'importe quel objet de requête pour l'exécuter (voir le gif ci-dessous par exemple).

query: table ( 'malloy-data.faa.flights' ) -> { where : origin ? 'SFO' group_by: carrier aggregate: flight_count is count ( ) average_flight_time is flight_time.avg ( ) } En SQL, ce serait : SELECT carrier, COUNT ( * ) as flight_count, AVG ( flight_time ) as average_flight_time FROM `malloy-data.faa.flights` WHERE origin = 'SFO' GROUP BY carrier ORDER BY flight_count desc -- malloy automatically orders by the first aggregate

from employees filter country == "USA" # Each line transforms the previous result. aggregate [ # `aggregate` reduces column to a value. max salary, min salary, count, # Closing commas are allowed :) ]

« SQL est toujours la principale interface utilisateur par laquelle la plupart des professionnels des données interagissent avec leurs systèmes. Les technologies sous-jacentes se sont améliorées de façon incommensurable, mais à part une poignée de mises à jour de la norme ANSI, le cœur du langage reste intact. C'est pratiquement un miracle qu'après plus de 40 ans d'utilisation par d'innombrables professionnels des données, SQL, l’interface avec les données, reste effectivement la même », déclare Carlin.Carlin Eng est Ancien ingénieur en données et responsable de l'ingénierie chez Strava ; il a passé deux ans comme ingénieur commercial et scientifique des données chez Snowflake. Il est actuellement responsable de l'ingénierie des données chez Eppo. Selon Carlin, depuis la création du SQL, de nombreux informaticiens et chercheurs en bases de données ont exprimé leur dédain pour le langage, et leurs critiques sont généralement fondées ; cependant, toutes les tentatives sérieuses de le remplacer comme norme de facto ont échoué.La plupart des tentatives de remplacement de SQL portent essentiellement sur ce que Carlin appelle « la syntaxe maladroite du langage », par exemple en plaçant la clause FROM en premier ou en supprimant la nécessité des clauses HAVING et QUALIFY. Malheureusement, la réalité est que SQL est « suffisamment bon » pour la plupart des cas d'utilisation, et selon la loi d'Aiken, la formation des programmeurs est le coût dominant pour un langage de programmation.De l’avis de Carlin, les professionnels des donnéesdevraient se tourner vers Malloy, un nouveau langage d'interrogation pour l'analyse des données. « Malloy répond à de nombreux problèmes de conception qui affectent SQL, mais le plus intéressant à mon avis est l'intégration d'un langage d'interrogation et d'une couche sémantique en un seul langage. »Malloy est un langage expérimental pour décrire les relations et les transformations de données, développé par Lloyd Tabb, fondateur et ancien directeur technique de Looker, Malloy est à la fois un langage de modélisation sémantique et un langage d'interrogation qui exécute des requêtes contre une base de données relationnelle. Il se connecte actuellement à BigQuery et Postgres, et supporte nativement DuckDB. Une extension Visual Studio Code a été construite pour faciliter la conception de modèles de données Malloy, l'interrogation et la transformation de données, et la création de visualisations et des tableaux de reporting simples.Actuellement, l'extension Malloy fonctionne sur les machines Mac, Linux et WindowsVoici un exemple simple d'une requête MalloyEtant donné que nos systèmes informatiques ne se conforment pas toujours à la réalité, couche sémantique vient codifier la logique spécifique à un domaine au-dessus des tables de la base de données, et empêcher les utilisateurs d'émettre des requêtes qui sont syntaxiquement valides, mais sans signification sémantique.Dans l’exemple présenté par Carlin, le cas de l’écriture d’une jointure entre deux tables dont les clés sont incorrectes, étant donné que dans la plupart des bases de données relationnelles, les clés primaires et étrangères sont simplement des chaînes de caractères ou des chiffres, certaines bases de données peuvent appliquer l'intégrité référentielle, mais la plupart ne poseront aucun souci si vous tentez de joindre, par exemple, CUSTOMER_ID avec ORDER_ID.Autre exemple, il arrive souvent que les colonnes de clés primaires soient des nombres entiers, et les bases de données vous laisseront volontiers les utiliser comme entrées pour toute fonction d'agrégation qui prend un nombre en entrée, comme SUM ou AVG, même si le résultat est absurde. Enfin, chaque organisation a des règles spéciales qui doivent être appliquées à ses ensembles de données afin de calculer correctement les indicateurs clés.Si la question du remplacement du langage SQL ne se pose pas pour certains, il n’en reste pas moins vrai qu’il existe des candidats sérieux a ce remplacement du langage SQL. Malloy pourrait être significativement différent « et plus utile » en raison de son inclusion d'une couche sémantique dans le langage de base. Cependant, en fouillant un peu, on verra qu’il existe également PRQL (Pipelined Relational Query Language) qui est plus intuitif et plus simple, selon l’avis de certains utilisateurs.« C'est une tâche presque impossible pour Malloy, mais j'espère vraiment qu'il réussira. Contrairement aux autres projets qui ne cherchent qu'à améliorer l'esthétique du langage, Malloy adopte une approche plus ambitieuse et s'attaque à une pièce manquante critique de la pile », déclare Carlin.Son mariage entre le langage de requête et la couche sémantique a le potentiel de changer radicalement les disciplines de l'analyse et de la veille stratégique pour le mieux. D'autres tendances, comme la montée en puissance et la domination de quelques produits de plateforme de données, à savoir BigQuery et Snowflake, pourraient signifier que pour que Malloy réussisse vraiment, il doit prendre en charge relativement peu de cibles de base de données.PRQL est un langage moderne pour transformer les données. Pour certains, il s’agit d’un remplaçant simple, puissant et pipeliné de SQL. Comme SQL, il est lisible, explicite et déclaratif. Contrairement à SQL, il forme un pipeline logique de transformations, et supporte des abstractions telles que les variables et les fonctions. Il peut être utilisé avec n'importe quelle base de données qui utilise SQL, puisqu'il se transpose en SQL.PRQL peut être aussi simple que :Voici un exemple plus complet de ce langage :Sources : Malloy, Cette analyse sur le remplacement du langage SQL est-elle pertinente ?Partagez-vous l'avis selon lequel le SQL serait obsolète et nécessiterait une MAJ ?Quel langage de requête utilisez-vous ? SQL, PRQL ou Malloy ?Êtes-vous pour ou contre le remplacement de SQL par PRQL ou Malloy ? Selon vous, est-ce possible ?