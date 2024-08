Elasticsearch est à nouveau open source

" : L'AGPL est une licence approuvée par l'OSI et largement adoptée. Par exemple, MongoDB était sous AGPL et Grafana est sous AGPL. Cela montre que l'AGPL n'affecte pas l'utilisation ou la popularité. Nous avons choisi l'AGPL parce que nous pensons que c'est la meilleure façon de commencer à ouvrir la voie, avec l'OSI, vers plus d'Open Source dans le monde, pas moins. "Elastic change de licence parce qu'ils ne vont pas bien" - Je commencerai par dire que je suis toujours aussi enthousiaste quant à l'avenir d'Elastic. Je suis extrêmement fier de nos produits et de l'exécution de notre équipe. Nous avons mis en place Elasticsearch sans état, ES|QL, et des tonnes d'améliorations des bases de données vectorielles et de la recherche hybride pour les cas d'utilisation de la GenAI. Nous nous appuyons fortement sur OTel pour la journalisation et l'observabilité. Et notre produit SIEM dans le domaine de la sécurité ne cesse d'ajouter des fonctionnalités étonnantes et c'est l'un de ceux qui se développent le plus rapidement sur le marché. La réponse des utilisateurs est impressionnante. Le marché boursier connaîtra des hauts et des bas. Ce que je peux vous assurer, c'est que nous pensons toujours à long terme, et ce changement en fait partie.

Elasticsearch et Kibana peuvent à nouveau être qualifiés d'Open Source. Il est difficile d'exprimer à quel point cette déclaration me rend heureux. Je saute littéralement de haut en bas avec excitation. Nous le sommes tous chez Elastic. L'Open Source est dans mon ADN. C'est dans l'ADN d'Elastic. Pouvoir à nouveau appeler Elasticsearch Open Source est une pure joie.En résumé, nous allons ajouter l'AGPL comme option de licence à côté de l'ELv2 et de la SSPL dans les semaines à venir. Nous n'avons jamais cessé de croire et de nous comporter comme une communauté Open Source après avoir changé de licence. Mais le fait de pouvoir utiliser le terme Open Source, en utilisant l'AGPL, une licence approuvée par l'OSI, élimine toutes les questions, ou les tromperies, que les gens pourraient avoir.Nous n'avons jamais cessé de croire en l'Open Source chez Elastic. Je n'ai jamais cessé de croire en l'Open Source. Cela fait 25 ans que j'y crois vraiment. Alors pourquoi ce changement il y a 3 ans ? Nous avions des problèmes avec AWS et la confusion que leur offre provoquait sur le marché. Après avoir essayé toutes les autres options auxquelles nous pouvions penser, nous avons changé la licence, tout en sachant que cela entraînerait un fork d'Elasticsearch avec un nom différent et une trajectoire différente. C'est une longue histoire.La bonne nouvelle, c'est que même si cela a été douloureux, cela a fonctionné. 3 ans plus tard, Amazon s'est pleinement investi dans leur fork, la confusion du marché a été (en grande partie) résolue et notre partenariat avec AWS est plus fort que jamais. Nous avons même été nommés partenaire AWS de l'année. J'ai toujours espéré que suffisamment de temps passerait pour que nous puissions nous sentir en sécurité et redevenir un projet Open Source - et c'est enfin le cas.Nous voulons rendre la vie de nos utilisateurs aussi simple que possible. Nous avons des gens qui aiment vraiment ELv2 (une licence inspirée de BSD). D'autres ont approuvé la SSPL (MongoDB l'utilise). C'est pourquoi nous ajoutons simplement une option supplémentaire, sans rien supprimer. Si vous utilisez et appréciez déjà Elasticsearch, continuez, rien n'a changé. Pour les autres, vous avez maintenant la possibilité de choisir AGPL également.Nous avons choisi l'AGPL, plutôt qu'une autre licence, parce que nous espérons que notre travail avec l'OSI aidera à avoir plus d'options dans le monde des licences Open Source. Et il semble qu'une autre licence approuvée par l'OSI rimera avec SSPL et/ou AGPL. Peut-être que l'AGPL est suffisante pour les logiciels d'infrastructure comme le nôtre avec la façon dont les choses ont progressé depuis que nous avons dû changer de licence (par exemple, Grafana qui est passé d'Apache2 à cette licence). Nous nous engageons à trouver une solution.Je suis tellement heureux de pouvoir appeler Elasticsearch Open Source à nouveau.Avec tout changement, il peut y avoir de la confusion et, bien sûr, des trolls. (N'y a-t-il pas toujours des trolls ?) Amusons-nous un peu et essayons de répondre à certaines de ces questions. En voici quelques-unes que je peux imaginer, mais continuons à en ajouter.C'est tellement excitant de construire pour l'avenir. Elasticsearch redevient Open Source. Bravo ! Quelle merveilleuse chose à dire. Quelle merveilleuse journée.