MariaDB®Corporation a annoncé un développement majeur pour sa base de données Cloud MariaDB SkySQL. Grâce à cette mise à jour, SkySQL exécute désormais la toute dernière version de MariaDB Platform X5 et s'enrichit notamment de fonctionnalités SQL distribuées pour une évolutivité globale. Déployable en cluster ou distribuée, MariaDB SkySQL répond aux besoins spécifiques des clients en fournissant une base de données Cloud indestructible et puissante.



« Nous avons développé MariaDB SkySQL pour réduire la complexité inhérente aux bases de données Cloud de première génération, » déclare Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation. « Le paysage actuel exige toute une batterie de services Cloud pour exécuter une seule tâche avec AWS RDS pour des transactions simples, Aurora pour garantir disponibilité et performances, Redshift pour le data warehousing Cloud, et Google Spanner pour le SQL distribué. SkySQL offre toutes ces fonctionnalités dans une seule et même base de données Cloud qui garantit une expérience homogène de MariaDB quel que soit son mode de déploiement. »



Une base de données Cloud qui accompagne votre activité



Pour les entreprises, réussite et croissance sont synonymes de nouvelles exigences et de nouveaux défis. Des transactions standard avec une disponibilité élevée sont un bon point de départ pour toutes les entreprises, mais à mesure que ces dernières se développent, un datawarehouse dans le Cloud peut devenir nécessaire pour accélérer l'analyse des données tandis qu'une évolutivité massive peut être requise pour répondre à la demande mondiale. Avec MariaDB SkySQL, les entreprises peuvent profiter d'une voie de développement capable de répondre à toutes leurs exigences futures, de manière adaptatée et pragmatique, très facilement.





Des fonctionnalités SQL étendues



SkySQL prend désormais en charge MariaDB Platform X5 et notamment les toutes dernières versions de MariaDB Enterprise Server, le proxy évolué de bases de données MaxScale, de même que les moteurs intelligents ColumnStore et Xpand pour fournir de nouvelles fonctionnalités Cloud étendues et notamment :



La plateforme MariaDB pour SQL distribué : Xpand est un nouveau moteur intelligent qui fournit une base SQL distribuée via MariaDB Enterprise Server. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans SkySQL avec un dimensionnement élastique qui permet d'augmenter ou de réduire facilement la capacité pour gérer les pics d'utilisation anticipée, notamment lors de l'augmentation des transactions commerciales liées par exemple au Black Friday ou lors du Cyber Monday. En outre, Xpand dans SkySQL rééquilibre de manière automatique les points d'accès aux données pour garantir des performances optimales.





: Xpand est un nouveau moteur intelligent qui fournit une base SQL distribuée via MariaDB Enterprise Server. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans SkySQL avec un dimensionnement élastique qui permet d'augmenter ou de réduire facilement la capacité pour gérer les pics d'utilisation anticipée, notamment lors de l'augmentation des transactions commerciales liées par exemple au Black Friday ou lors du Cyber Monday. En outre, Xpand dans SkySQL rééquilibre de manière automatique les points d'accès aux données pour garantir des performances optimales. La plateforme MariaDB pour l'analyse : SkySQL intègre un entrepôt de données dans le Cloud totalement distribué qui fournit désormais un traitement massivement parallèle (MPP) pour garantir de l'évolutivité et une haute disponibilité sur des ensembles de données volumineux.





: SkySQL intègre un entrepôt de données dans le Cloud totalement distribué qui fournit désormais un traitement massivement parallèle (MPP) pour garantir de l'évolutivité et une haute disponibilité sur des ensembles de données volumineux. Une sécurité de bout en bout : toutes les bases de données SkySQL sont sécurisées par défaut et développées depuis le départ pour fournir la meilleure sécurité possible dans le Cloud. SkySQL utilise désormais des connexions SSL/TLS sécurisées pour tous les accès aux bases de données, ce qui évite d'exposer les données en cas de configuration par défaut ou personnalisée non sécurisée.





: toutes les bases de données SkySQL sont sécurisées par défaut et développées depuis le départ pour fournir la meilleure sécurité possible dans le Cloud. SkySQL utilise désormais des connexions SSL/TLS sécurisées pour tous les accès aux bases de données, ce qui évite d'exposer les données en cas de configuration par défaut ou personnalisée non sécurisée. Un développement d'applications grandement simplifié : SkySQL offre un point de connexion unique pour les applications plutôt que d'exposer des instances de bases de données individuelles, des clés primaires ou encore des répliques à haute disponibilité. SkySQL assure le cloisonnement lecture-écriture, une reprise après incident transparente ainsi que la migration des sessions applicatives. Il en résulte une tolérance aux pannes et une utilisation efficace des ressources complètement transparentes pour les développeurs et les utilisateurs finaux.





: SkySQL offre un point de connexion unique pour les applications plutôt que d'exposer des instances de bases de données individuelles, des clés primaires ou encore des répliques à haute disponibilité. SkySQL assure le cloisonnement lecture-écriture, une reprise après incident transparente ainsi que la migration des sessions applicatives. Il en résulte une tolérance aux pannes et une utilisation efficace des ressources complètement transparentes pour les développeurs et les utilisateurs finaux. Une supervision étendue : hautement personnalisable, la supervision opérée par SkySQL indique le statut et toutes les métriques vitales des instances de bases de données. L'outil de supervision a été mis à jour pour prendre en charge les nouvelles topologies disponibles dans cette nouvelle version de SkySQL, notamment Xpand pour SQL distribué.







À propos de MariaDB Corporation



MariaDB libère les entreprises des coûts, des contraintes et de la complexité des bases de données propriétaires, leur permettant de réinvestir dans ce qui compte le plus : développer rapidement des applications innovantes et orientées client. MariaDB utilise des moteurs de stockage spécifiques enfichables, pour prendre en charge des charges de travail qui nécessitaient auparavant diverses bases de données spécialisées. La complexité et les contraintes étant éliminées, les entreprises peuvent désormais compter sur une seule base de données complète pour tous leurs besoins, tant sur un environnement sur site ou dans le Cloud de choix. Déployée en quelques minutes pour des cas d'utilisation transactionnels ou analytiques, MariaDB offre une agilité opérationnelle inégalée sans sacrifier les fonctionnalités clés de l'entreprise, notamment la conformité ACID et SQL. MariaDB a la confiance de nombreuses organisations, telles que Deutsche Bank, DBS Bank, Nasdaq, ServiceNow, Verizon ou Walgreens. MariaDB répond aux mêmes exigences essentielles que les bases de données propriétaires pour un coût nettement inférieur. Pas étonnant qu’elle soit la base de données open source à la croissance la plus rapide du marché.



