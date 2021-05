déclare Jags Ramnarayan, Directeur des produits chez MariaDB Corporation.SkySQL prend désormais pleinement en charge AWS. SkySQL s'appuie sur PrivateLink pour garantir la connexion la plus sécurisée possible entre le client et les clouds privés virtuels (VPC) SkySQL. Cette nouvelle version s'appuie aussi sur des IOPS configurables pour libérer toutes les performances tout en garantissant des coûts prévisibles qui éviteront de mauvaises surprises au niveau des factures. Grâce à SkySQL Monitoring, les clients ont une vue à 360° multi Cloud de l'ensemble de leurs bases de données déployées sur les plateformes AWS et GCP.Les entreprises d'aujourd'hui visent une politique de tolérance zéro en matière de temps d'arrêt. SkySQL est une base de données invincible, capable de résister à n'importe quel sinistre et qui déploie des fonctionnalités à haute disponibilité évitant aux applications d'être systématiquement perturbées lors d’interventions de tous ordres sur les bases de données.MaxScale, le proxy de bases de données avancé de MariaDB, sert de cape d'invisibilité pour isoler la couche de base de données de l'application et coordonner la reprise automatique après incident, la réexécution des transactions, l'équilibrage de charge ainsi que le cloisonnement lecture-écriture. Contrairement aux autres offres DBaaS, MaxScale est intégré à tous les déploiements multinœud SkySQL sans surcoût. Grâce à cette nouvelle version de SkySQL, il est possible de déployer des instances MaxScale supplémentaires et plus puissantes qui seront exécutées dans une configuration active/active pour renforcer la redondance et gérer davantage de connexions simultanées. Associée à l'orchestrateur Kubernetes de SkySQL, cette configuration offre une haute disponibilité puissante qui déclenchera automatiquement la reprise après incident, la récupération de la capacité perdue étant quasi-instantanée et sans temps d'arrêt contrairement aux autres formules Cloud qui nécessitent une interaction manuelle ou d'utiliser des applications pour gérer les pannes de bases de données.Le moteur de stockage Xpand est conçu pour tolérer les pannes d'infrastructure et garantir la disponibilité en stockant plusieurs copies des données sur différents nœuds de bases de données. Cette version s'enrichit de la prise en compte de la zone pour les déploiements Xpand afin de maintenir la redondance des données au bon endroit et de garantir leur survie quand bien même une zone entière tomberait en panne.Comme les entreprises touchent désormais davantage de personnes à travers le monde grâce aux canaux numériques, elles ont besoin d'avoir la garantie que leurs bases de données pourront suivre une demande accrue tout en assurant l'intégrité des données et une haute disponibilité. Jusqu'à maintenant, les formules disponibles ne permettaient pas d'atteindre ces objectifs en matière d'évolutivité et d'intégrité des données. Offrant tous les avantages des bases de données relationnelles, le moteur Xpand permet d'atteindre de nouveaux horizons et de s'affranchir une fois pour toutes des limitations en matière d'évolutivité.Associé à SkySQL, Xpand offre des performances et une évolutivité optimale avec un débit 2,5 fois supérieur et une latence quatre fois moins importante par rapport à la version précédente. Désormais disponible, Xpand avec SkySQL est utilisé pour les charges de travail de production critiques. Par rapport à d'autres solutions SQL distribuées disponibles sur les plateformes AWS et GCP, SkySQL offre non seulement des performances supérieures mais réduit aussi le coût total d’au moins d'un tiers.déclare Doug Churchill, CEO de ShortStack.Avec SkySQL, les clients sont libres d’aller n’importe où, dans n’importe quel Cloud, pour n’importe quelle charge de travail et avec n’importe quel volume. SkySQL offre une grande souplesse et une évolutivité massive sous la forme d'une base de données Cloud qui s'adapte aux besoins des clients tout en réduisant de 90% les coûts généralement associés à un système de base de données. Depuis son lancement l’année dernière, SkySQL a été rapidement adoptée par des clients habitués à d’autres bases de données (Oracle, SQL Server, Db2, MySQL, PostgreSQL et MariaDB) pour les utilisations les plus diverses.Source : MariaDB Qu'en pensez-vous ?