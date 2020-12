L'adaptateur MariaDB Direct Query Adapter ouvre une nouvelle ère en matière d'exploration de données aux utilisateurs de Power BI. Auparavant, les utilisateurs Microsoft pouvaient uniquement accéder à 1 Go de données depuis les bases de données MariaDB ou MySQL en raison de limitations de mémoire sur le système physique exécutant Power BI. Grâce au nouvel adaptateur MariaDB Direct Query Adapter, les utilisateurs de Power BI peuvent explorer des données sur des téra-octets et des péta-octets de données stockées directement dans la base de données MariaDB en s'appuyant sur la couche de base de données pour renforcer les performances des requêtes. Le traitement massivement parallèle (MPP) fourni dans SkySQL avec une option de datawarehousing dans le Cloud assure une analyse des données en temps réel sur des ensembles de donnés massifs, ce qui permet aux décisionnaires d'être pleinement informés avant de prendre des décisions métier critiques.déclare Colin Popell, responsable en chef du programme chez Microsoft.L'adaptateur MariaDB Direct Query Adapter fait désormais partie de la liste de connecteurs certifiés Microsoft pour Power BI. Il suffit aux utilisateurs de Power BI de cliquer sur leurs sources de données, de pointer sur leur instance MariaDB SkySQL ou MariaDB Platform et de s'identifier afin de pouvoir commencer à travailler.déclare Todd Stoffel, responsable Produits chez MariaDB Corporation.MariaDB libère les entreprises des coûts, des contraintes et de la complexité des bases de données propriétaires, leur permettant de réinvestir dans ce qui compte le plus : développer rapidement des applications innovantes et orientées client. MariaDB utilise des moteurs de stockage spécifiques enfichables, pour prendre en charge des charges de travail qui nécessitaient auparavant diverses bases de données spécialisées. La complexité et les contraintes étant éliminées, les entreprises peuvent désormais compter sur une seule base de données complète pour tous leurs besoins, tant sur un environnement sur site ou dans le Cloud de choix. Déployée en quelques minutes pour des cas d'utilisation transactionnels ou analytiques, MariaDB offre une agilité opérationnelle inégalée sans sacrifier les fonctionnalités clés de l'entreprise, notamment la conformité ACID et SQL. MariaDB a la confiance de nombreuses organisations, telles que Deutsche Bank, DBS Bank, Nasdaq, ServiceNow, Verizon ou Walgreens. MariaDB répond aux mêmes exigences essentielles que les bases de données propriétaires pour un coût nettement inférieur. Pas étonnant qu’elle soit la base de données open source à la croissance la plus rapide du marché.Source : MariaDB Corporation Qu'en pensez-vous ?