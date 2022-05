Robbie Mihalyi, Directeur adjoint de l'ingénierie chez MariaDB Corporation, déclare : «Une base de données SQL distribuée est une nouvelle catégorie de base qui offre une évolutivité extrême. Des années durant, les entreprises du numérique ont été confrontées à des défis sans précédent en matière d'évolutivité en utilisant des bases de données relationnelles qui ont toujours eu du mal à s'adapter. Hier encore, pour faire évoluer une base de données relationnelle, il fallait recourir à des moyens de contournement, à la fois complexes, coûteux et incomplets, notamment en partitionnant automatiquement les données ou en faisant l'acquisition d’un matériel onéreux. Les approches non relationnelles sacrifiaient l'évolutivité au profit d'une forte homogénéité des données. Les bases de données SQL distribuées offrent toutes les fonctionnalités dont ont besoin les entreprises en matière de base de données relationnelles, notamment l'intégrité des données et une haute disponibilité, avec la garantie d’une évolutivité importante.Ainsi, Xpand peut traiter des millions de transactions par seconde sans aucune difficulté, grace à une base de données SQL distribuée et une architecture sans partage. Xpand est une véritable base de données multi-écritures. Elle permet d'écrire sur chaque nœud et de dimensionner les lectures et écritures. Indestructible, elle offre la plus haute disponibilité de sa catégorie. En plus d’offrir tous les avantages d'une base de données relationnelles, Xpand est très cohérente et assure l'intégrité des données tout en permettant aux entreprises d'économiser jusqu'à 90% en comparaison au coût d'une base de données propriétaire.Un test Sysbench de lecture/écriture 90:10 a démontré que les utilisateurs de Xpand peuvent traiter une charge de travail bien plus lourde avec des ressources moins importantes, pour un coût bien inférieur à celui de la solution CockroachDB par exemple. En outre, au plan du rapport coûts/performances, une opération revient environ à 355,66% plus cher sur une base de données CockroachDB exécutée en tant que service (DBaaS) qu’avec Xpand exécutée sur SkySQL, la base DBaaS de MariaDB.MariaDB libère les entreprises des coûts, du verrouillage du cloud, des contraintes et de la complexité des bases de données propriétaires, en leur permettant de réinvestir dans ce qui compte le plus : le développement rapide d'applications innovantes et orientées client.MariaDB utilise des moteurs de stockage spécialisés et raccordables pour supporter des charges de travail qui nécessitaient auparavant une variété de bases de données spécialisées. La complexité et les contraintes étant éliminées, les entreprises peuvent désormais compter sur une base de données unique et complète pour leurs besoins, sur tous type de matériel ou et d’environnement cloud.Source : MariaDB Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur la base de données MariaDB Xpand ?