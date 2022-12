MariaDB est un système de gestion de base de données (SGBD) open source édité sous licence GPL. La gouvernance du projet est assurée par la fondation MariaDB et sa maintenance par la société Monty Program AB, créateur du projet. De grandes organisations ont utilisé MariaDB au fil des ans pour stocker, gérer et manipuler des données dans leurs applications. En effet, MariaDB est apparu initialement comme un fork de MySQL, après que les créateurs de MySQL se sont inquiétés de son indépendance à la suite du rachat de MySQL par la société Sun Microsystems en 2008. Cette dernière a été à son tour rachetée par Oracle un an plus tard.Pour rappel, un SPAC est essentiellement une société-écran qui lève des fonds, s'introduit en bourse, puis acquiert une société privée dans le but de la transformer en société publique, tout en évitant les procédures traditionnelles d'introduction en bourse. Les opérations de type SPAC sont devenues populaires ces dernières années, en partie pour se défendre contre la volatilité du marché, qui peut compliquer les premiers appels publics à l'épargne lorsque les entreprises tentent d'emprunter la voie traditionnelle. Selon les experts, ce type de transaction offre également une voie de sortie plus claire pour les investisseurs.Il permettrait aux entreprises acquises de s'introduire en bourse plus rapidement et à moindre coût, et de négocier leur valeur directement avec le SPAC. Toutefois, les régulateurs du gouvernement américain ont exprimé leur inquiétude quant au nombre croissant de transactions de type SPAC. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré en mai dernier que les SPAC soulevaient un certain nombre de questions de politique générale, comme la question de savoir si les investisseurs de détail sont protégés de manière appropriée et comment les SPAC s'inscrivent dans la mission de la SEC consistant à maintenir des marchés équitables.MariaDB fournit l'épine dorsale des services utilisés par les gens chaque jour - lorsqu'ils accèdent à des données sur leurs smartphones, remplissent des ordonnances, utilisent la 5G ou effectuent des transactions financières. La nouvelle génération de bases de données relationnelles de MariaDB est conçue pour supporter toute charge de travail, toute échelle et tout cloud permettant aux clients d'en faire plus avec leurs données. MariaDB se concentre sur la fourniture de services de données cloud à travers MariaDB SkySQL qui s'adressent à une clientèle nombreuse.Environ 99 % des actionnaires de la société d'acquisition Angel Pond ont récupéré leur argent avant que la fusion ne soit achevée, effaçant ainsi près de 263 millions de dollars de capital que les sociétés avaient prévu de lever dans l'opération. Le logiciel open source éponyme de MariaDB est utilisé pour stocker, gérer et manipuler des données dans des applications. Parmi les utilisateurs figurent Google et Samsung. Son logiciel a été créé en 2009 par certains des développeurs provenant du projet MySQL qui s'inquiétaient de l'avenir de cette application après le rachat par Oracle Corp. de Sun Microsystems, aujourd’hui propriétaire de MySQL.« Aujourd'hui est un jour passionnant qui marque un nouveau chapitre pour MariaDB et une étape importante dans l'industrie du cloud », a déclaré Michael Howard, PDG de MariaDB plc. « Nos clients viennent de plus en plus vers nous parce qu'ils ont du mal avec l'évolutivité et la disponibilité offertes par les hyperscalers. Avec MariaDB SkySQL, nous offrons un meilleur prix et de meilleures performances tout en libérant les entreprises de l'emprise des fournisseurs grâce à une offre multicloud. Je suis incroyablement fier de travailler avec notre équipe talentueuse et nos investisseurs alors que nous continuons à construire le succès dans le cloud pour les entreprises du monde entier. »S’agissant des hyperscalers, Microsoft a fait l'objet d’un grief antitrust en Europe concernant ses services de cloud computing . En début d'année, la société française OVHcloud a déposé une plainte selon laquelle Microsoft abuse de sa position pour nuire à la concurrence, ajoutant aux récentes critiques sur les pratiques concurrentielles d'une société qui a largement évité l'examen réglementaire récent visant les géants technologiques rivaux.En guise de réponse, Microsoft avait annoncé qu’elle mettra en œuvre le 1er octobre 2022 d'importantes mises à niveau de ses conditions d'externalisation et d'hébergement qui profiteront aux clients du monde entier. Ces changements ne seraient pas du goût de ces concurrents directs à savoir : Amazon, Google ou Alibaba . « Microsoft croit en la valeur de l'écosystème des partenaires, et en réponse aux commentaires des partenaires, le 1er octobre 2022, Microsoft mettra en œuvre des révisions et des mises à niveau majeures de ses conditions d'externalisation et d'hébergement qui profiteront aux partenaires et aux clients du monde entier », a déclaré Nicole Dezen, Directrice générale des partenaires et vice-présidente de l'entreprise, Global Partner Solutions, dans un billet de blog.Selon le billet de Nicole Dezen, les nouvelles conditions de licence permettront aux entreprises clientes de Microsoft d'intégrer plus facilement les logiciels Microsoft dans une infrastructure non Microsoft et de faire évoluer le coût et la taille de leurs systèmes Microsoft ou de ceux de leurs clients sur leur propre matériel.Voici précisément ce à quoi les hébergeurs et les clients s'attendent :Microsoft introduira un nouvel avantage de virtualisation flexible pour les clients qui élargira considérablement leur choix en matière d'externalisation. Dans le cadre de cet avantage, les clients disposant de licences d'assurance logicielle ou d'abonnement pourront utiliser leurs propres logiciels sous licence pour créer et/ou installer des solutions et les exécuter sur n'importe quelle infrastructure d'externalisation « à l'exception d’Alibaba, Amazon Web Services, Google ».Cela donne aux partenaires qui proposent l'externalisation de l'infrastructure la possibilité d'héberger les solutions des clients sur des configurations matérielles plus flexibles, et permet aux partenaires d'hébergement qui vendent de l'hébergement avec licence incluse (comme Windows Server dans le cadre de contrats de licence de fournisseur de services, ou SPLA) de permettre à leurs clients d'installer des produits sous licence du client, comme SQL Server, Microsoft 365 Apps, et plus, sur leurs solutions hébergées.inclus dans l'avantage de la virtualisation flexible, Microsoft souhaite également proposer Windows Server dans un modèle de licence compatible avec l'externalisation de serveurs partagés. À cet effet, elle annonce l’introduction d’une option de licence pour Windows Server sur la base d'un noyau virtuel.MariaDB plc emploie environ 300 personnes au total, dont une quarantaine dans la région de la Baie. MariaDB n'a pas mis à jour les informations sur ses performances financières depuis une présentation aux investisseurs en février, dans laquelle elle déclarait avoir subi une perte d'exploitation de 26,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 34,7 millions de dollars au cours de l'année fiscale qui s'est terminée en septembre 2021. Ce chiffre est à comparer à une perte d'exploitation de 20,4 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 30,7 millions de dollars pour l'exercice 2020.« Je suis ravi de lancer MariaDB sur le marché public. La base de données MariaDB est l'une des plus populaires et s'avère être un élément essentiel pour le succès des entreprises dans leur transformation en cloud. Grâce à l'offre de produits différenciés de MariaDB et à sa grande expérience dans la construction de bases de données de classe mondiale, la société est bien positionnée pour soutenir le raz-de-marée de migrations de bases de données en cloud qui ne fait que commencer », a déclaré Theodore Wang, Ph.D., président et PDG d'APHC, qui a rejoint le conseil d'administration de MariaDB.Source : Yahoo Finance Quel est votre avis sur le sujet ?